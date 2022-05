Pressemitteilung – Extinction Rebellion NRW

Aktivist:innen vor Gericht – Tönnies darf weiter Verbrechen begehen

Rheda-Wiedenbrück, den 17.05.2022

In einer spontanen Aktion blockierten am 17. Juli 2020 ca. 14 Klima- und Tierrechtsaktivist:nnen die Straße vor dem Betriebsgelände von Tönnies in Rheda-Wiedenbrück. So unterschiedlich die Aktivist:innen, die sich zum Teil untereinander gar nicht bekannt sind, sind, so vereint sie die Kritik am Konzern. Nun stehen sie im Juni gemeinsam vor dem Landgericht in Bielefeld. Das Verfahren gegen die Angeklagten wird am 13. Juni 2022 um 10 Uhr im Landgericht Bielefeld verhandelt, ein Zusatztermin ist für den 20. Juni 2022 angesetzt. Der Tatvorwurf lautet gemeinschaftliche Nötigung. Das Gericht hat aktuell einem Aktivisten die Einstellung des Verfahrens gegen die ungewöhnlich hohe Summe von 900 Euro angeboten. Die Aktivist:innen sehen es als Problem an, dass Profitinteressen Einzelner die Grundrechte Vieler einschränken und es keine ausreichende rechtliche Handhabe dagegen gibt.

„Tönnies steht seit vielen Jahren immer wieder in der Kritik wegen des hohen Wasserverbrauchs für die Fleischproduktion, den Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter, der Anwerbung ukrainischer Flüchtlinge an der polnischen Grenze, Ausnahmen bei der Coronaschutzverordnung, aktuell zusätzlich Hinweise auf Schwarzarbeit, Sozialbetrug und Geldwäsche. Es gibt also kaum einen passenderen Ort, um für Klimaschutz, Menschen- und Tierrechte zu protestieren als vor Tönnies“, sagt Klimaaktivistin Bianca Rieskamp. „Natürlich verstehen wir auch das Dilemma der Landwirte, die vom Konzern abhängig sind. Einerseits verstehen diese in Teilen unsere Kritik, andererseits sind sie in der Verantwortung, ihre Familien zu ernähren“, so Rieskamp weiter.

„Es gehören nicht die Aktivisten angeklagt, sondern der Konzern, der Menschen, Tiere, Klima und Umwelt für eigene Profite ausbeutet. Trotz massiver Kritik hat sich kaum etwas geändert. Da die Politik nicht ausreichend die Rahmenbedingungen schafft, Klima- und Tierschutz und Menschenrechte durchzusetzen und zu vereinen, bleibt uns nur die Möglichkeit, mit dieser Aktion zivilen Ungehorsams auf unser Anliegen aufmerksam zu machen“, sagt die angeklagte Carolin Loesgen-König, Aktivistin bei Extinction Rebellion. Sie ergänzt: „Die Anklage zeigt das Ausmaß eines von der Politik geschaffenen Dilemmas, dass elementare Rechte wie Klimaschutz, Menschen- und Tierrechte durch bestehende

Gesetze nicht ausreichend vor den Profitinteressen eines Großkonzerns geschützt sind. Um dieses Ungleichgewicht zu beenden, fordert Extinction Rebellion den Einsatz von Bürger:innenräten, deren Entscheidungen verbindlich umgesetzt werden sollten. Das würde die Interessen aller Beteiligten berücksichtigen und die Demokratie stärken.“

Text: Bianca Rieskamp, Extinction Rebellion NRW