Zu den Bielefelder Nachtansichten eröffnet die Ausstellung „Windsbraut“ mit Fotografien von Verena Brüning

Samstag, den 27.4. 18 – 1 Uhr. 21-23 Uhr Folk Musik mit Matthias Nagel. Verena Brüning ist anwesend zu Gesprächen. Sie signiert ihr neues Buch.

Bielefeld. Ausstellungsdauer: 27.4.-26.5.. Öffnungszeiten: Donnerstags 17-19 Uhr.

9.5. 17 Uhr Führung mit Katharina Bosse

3167 Seemeilen in 24 Tagen auf See. Eine Crew von 47 Frauen überquert auf der Brigg Roald Amundsen den Atlantik von Teneriffa nach Martinique. Die Fotografin Verena Brüning hat diese einzigartige Fahrt mit der Kamera begleitet. Die harte Arbeit an Bord, die besonderen Momente, die Stimmung und die Schönheit des Atlantiks – all das lädt zum Träumen über eigene Abenteuer ein.

Verena Brüning schafft authentische Porträts von Menschen. Sie studierte Fotografie an der FH Bielefeld (HSBI) und schloss ihr Studium 2010 mit einem DAAD- und NAPA-Stipendium für ihre Reportage aus Ostgrönland ab. Nach ihrer ersten Reportage auf einem Segelschiff 2019 machte sie ihren Segel- und Motorbootführerschein. Sie taucht, reitet und fotografiert unter Wasser und aus der Luft. Ihre Kund:innen sind internationale Magazine, Zeitungen, Unternehmen, Agenturen und soziale Projekte oder NGOs. Sie lebt in Berlin.

Kunstraum Elsa

Elsa-Brändström-Str. 13

33602 Bielefeld