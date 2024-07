Filme schauen unter freiem Himmel

Kinoangebot bei freiem Eintritt in den Sommerferien

Büren. Beim Büren Open Air – Kino werden die Almeauen mit dem historischen Gebäude-Ensemble des Mauritiusgymnasiums und der Jesuitenkirche wieder zum barocken Freiluftkinosaal. Vom 19. bis 21. Juli wird jeden Abend bei Einbruch der Dunkelheit ein abwechslungsreiches Filmprogramm gezeigt.

„Der Eintritt zu unserem Sommerkino ist dank der Unterstützung der vielen Sponsorinnen und Sponsoren auch in diesem Jahr wieder frei. Allen Mitwirkenden möchte ich ein großes „Dankeschön“ aussprechen und wünsche den Kinogästen ein tolles Filmwochenende in unseren Almeauen“, sagt Bürgermeister Burkhard Schwuchow.

Für das Juliwochenende in den Almeauen stehen drei Film-Highlights auf der Agenda:

Am Freitag, 19. Juli, wird der Filmklassiker „Dirty Dancing“ gezeigt. Der Film mit Patrick Swayze und Jennifer Grey ist einer der erfolgreichsten Filme aus dem Jahr 1987. Der Titelsong „The Time of My Life“ wurde bei den Academy Awards mit dem Oscar für den besten Song ausgezeichnet. Der Film läuft 96 Minuten und ist ab zwölf Jahren freigegeben.

Am Samstag, 20. Juli, läuft der mit mehreren Filmpreisen ausgezeichnete Jugendfilm „Sonne und Beton“. Es handelt sich dabei um die Romanverfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Stand-up-Comedian, Podcast-Moderator und Autor Felix Lobrecht. In dem Coming-of-Age-Film brechen vier Klassenkameraden in ihre Schule in Berlin-Gropiusstadt ein in der Hoffnung, so ihre Geldprobleme zu lösen. Der Film ist 119 Minuten lang und ab zwölf Jahren freigegeben.

Am Sonntag, 21. Juli, steht dann die Fortsetzung der deutschen Actionkomödie „Manta, Manta“ auf dem Programm. In „Manta Manta – Zwoter Teil“, erschienen im letzten Jahr, werden die Protagonisten des Kultfilms von 1991, Bertie, Uschi und Klausi (Till Schweiger, Tina Ruland und Michael Kessler), wieder vereint. Bertie, der in finanziellen Schwierigkeiten steckt, setzt auf die Siegerprämie beim anstehenden 90er-Jahre-Rennen und hat einen Monat Zeit, um aus seinem alten Opel ein Geschoss aus alten Manta-Tagen zu machen. Als dann noch Ex-Frau Uschi (Tina Ruland) plötzlich in Berties Leben tritt mit der Bitte, sich um den gemeinsamen Sohn Daniel (Tim Oliver Schultz) zu kümmern, ist der Chaos-Monat komplett. Der Film hat eine Laufzeit von 127 Minuten und ist ab zwölf Jahren freigegeben.

Mitten in den Sommerferien bietet das Kino-Angebot auch für alle Daheimgebliebenen eine attraktive Urlaubsalternative. Alle Besucherinnen und Besucher sind jeden Abend ab 20 Uhr eingeladen, Picknickdecken und Verpflegung für einen lauen Sommerabend mitzubringen. Die heimische Gastronomie, allen voran das Restaurant Zur Schanze, Gottes Grüner Garten, Gasthof Happe, Pizzeria il primo, Wi Goods und Schmidts Imbiss am Aldi, rundet das Angebot ab.

Die Sponsorinnen und Sponsoren, die den kostenfreien Eintritt in diesem Jahr ermöglichen, sind:

Sparkasse Paderborn-Detmold Höxter

Volksbank Büren-Salzkotten

Die Werkstatt KFZ-Reparaturen

LÜKE Elektro-Technik-Solar GmbH

IFF Meiwes GmbH

KFO Büren, Dr. Verneuer

Köchling GmbH

Köhler Baustoffe & Transporte

Provinzial Lars Noack e. K.

Radhaus Büren GmbH

Bürener Steuerberater Partnerschaft mbB

Kröger, Rehmann & Partner Rechtsanwälte mbB

Apotheke zur Residenz

Althaus Augenoptik

Lutter Sicherheitsdienst

Bäckerei Stöver

Wir sagen „Danke!“ und freuen uns auf das Büren Open Air – Kino 2024!