Wir testeten das Zeichentablett XPPen Artist Pro 16 (Gen 2)

XPPen Artist Pro 16 (Gen 2)

Technische Daten

Das Tablet kann mit einem 16 Zoll Display glänzen, welches ausreichend Platz zum Zeichnen und Bearbeiten bietet. Die Auflösung liegt bei 2k und liegt damit über der Auflösung von vergleichbaren Tablets. Das Artist Pro 16 der zweiten Generation wird per handelsüblichem USB-C-Kabel an einem Laptop oder Computer angeschlossen und kann darüber auch geladen werden. Als mehr als umfangreich können die möglichen Druckstufen des Tablets bezeichnet werden. Satte 16,384 verschiedene Druckstufen sind verfügbar und sind damit bezeichnend für das Potential zum künstlerischen Detail, auch wenn man nicht die gesamte Bandbreite der Druckstufen ausschöpfen wird. Der dazugehörige Zeichenstift (Stylus) hat eine Datenübertragungsrate von 200 Übertragungen pro Sekunde, wodurch das Zeichnen und Bearbeiten flüssig und ohne Latenzen funktioniert. Im Gegensatz zur ersten Generation wurden die Schnelltasten vom Tablet genommen und können jetzt über ein externes Schaltpad genutzt werden.

Zielgruppe

Das Tablet ist dabei allen zu empfehlen die damit Zeichnen oder Bilder bearbeiten wollen. Einzig der fehlende Touch Screen und die moderate Helligkeit sollten bedacht werden und das Tablet ist auf die Nutzung in Innenräumen ausgelegt und eignet sich aufgrund der Helligkeit (250 cd/m²) nicht zur Nutzung im Freien. Alle nötigen Kabel, das externe Schnelltastenpad und Neigungshalter sind im Kauf inbegriffen und erlauben somit eine einfache Einrichtung. In der Redaktion wird das Tablet vor allem zum Bearbeiten von Bildern genutzt, aber das meiste Potential steckt in seiner künstlerischen Anwendung

Unser Urteil

In seiner stationären Nutzung überzeugt das Artist Pro 16 mit guter Handhabung, bei dem der Zeichenstift einen flüssigen und präzisen Input bereitstellt. Bildschirmgröße, Bildqualität und Farbdarstellung ermöglichen ein angenehmes Arbeiten und qualitativ hochwertige Ergebnisse. Insgesamt besticht das Artist Pro 16 besonders im Vergleich zur Konkurrenz. Besonders Bildschärfe, der Zeichenstift und die abgerundete Kalibrierung des Geräts schlagen sogar Konkurrenten aus den höheren Preissegmenten. Für 539,99 Euro bekommt man ein qualitativ hochwertiges und vielseitiges Tablet angeboten, welches in einem generell hochpreisigen Segment preislich und qualitativ positiv heraussticht.

Wir danken der Firma XP-Pen für die Bereitstellung des Geräts.

Ein Bericht von Luca Müller

Mehr Infos zu den innovativen, trendigen und führenden Stifttabletts und Displays finden Sie hier: XPPen

Fotos: ©XPPen