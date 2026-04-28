Verbraucherzentrale erweitert telefonische Erreichbarkeit

Reaktion auf veränderte Nachfrage: Allgemeine Öffnungszeiten der Beratungsstelle Bielefeld werden reduziert, Service insgesamt dafür ausgebaut.

Bielefeld. Immer mehr Ratsuchende wenden sich auf telefonischem oder digitalem Weg an die Verbraucherzentrale. „Viele Menschen rufen an oder suchen erst einmal im Internet nach Informationen, schicken Mails oder nutzen das Kontaktformular, bevor sie persönlich vorbeikommen“, so Ingrid Deutmeyer, Leiterin der Beratungsstelle. Die Verbraucherzentrale reagiert auf diese veränderte Nachfrage und passt die Zugangsmöglichkeiten und Beratungszeiten ihrer Beratungsstelle bedarfsgerecht daran an. Durch einen zentralen Landesservice wird die telefonische Sprechzeit für Erstanfragen auch aus Bielefeld damit deutlich erweitert.

Das neue Modell startet am 30.04.2026. Unter der Servicenummer 0211/54 2222 11 erhalten Ratsuchende aus Bielefeld ab diesem Zeitpunkt an fünf Tagen in der Woche durchgängig von 9 bis 17 Uhr eine kostenlose Erstberatung und können gegebenenfalls einen persönlichen Termin in der Beratungsstelle vereinbaren. Bislang umfassten die Telefonzeiten der Bielefeld Beratungsstelle lediglich vier Tage mit deutlich weniger Stunden.

Die Öffnungszeiten in der August-Bebel-Straße 88 werden ab 30.04.2026 auf folgende, erfahrungsgemäß gut nachgefragte Zeiten angepasst:

Montag 09:30-13 Uhr

Dienstag 09:30-13 u. 14-17 Uhr

Donnerstag 12:30-15:00

Freitag 09:30 13:00 Uhr

Zu diesen Zeiten können Ratsuchende dann einfach vorbeikommen, Fragen stellen und erste Informationen zu ihrem Verbraucherproblem erhalten. Eine Terminvereinbarung wird dennoch empfohlen, um für das Anliegen auch sicher eine passende Beratungskraft vorzufinden. Beratungen nach Termin finden zudem weiterhin im bisherigen Umfang und im Bedarfsfall auch außerhalb der Öffnungszeiten statt.

Die bisherige Telefonnummer wird auf die neue zentrale Rufnummer mit Düsseldorfer Vorwahl weitergeleitet. Gleiches gilt für die Mailadresse der Beratungsstelle, die auf die zentrale Mailadresse service@verbraucherzentrale.nrw geleitet wird.

„Durch die Umstellung erhalten wir einerseits zeitgemäße Servicestrukturen, die den Wünschen der Ratsuchenden entsprechen, und andererseits können wir dank des Zugriffs auf das landesweite Knowhow der Verbraucherzentrale in der Erstberatung bereits eine größere Themenpalette abdecken“, so Ingrid Deutmeyer.