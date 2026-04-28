DaVinci@HSBI bei den Bielefelder Nachtansichten am 25. April in der Wissenswerkstadt – und auf großer Jahnplatz-Leinwand!

Über 120 Exponate basierend auf Skizzen von Leonardo da Vinci haben Studierende der HSBI in den letzten 20 Jahren gebaut.

Bielefeld (hsbi). Zu entdecken sind sie in einer Dauerausstellung in der Bielefelder Wissenswerkstadt, die auch bei den Bielefelder Nachtansichten ihre Türen öffnet. Einen Einblick bietet ein neuer Film zum Projekt, den das Filmhaus Bielefeld produziert hat und der bei den Nachtansichten auf der großen Leinwand am Jahnplatz zu sehen sein wird.

Seit mehr als 20 Jahren konstruieren und bauen Studierende der Hochschule Bielefeld (HSBI) Modelle nach Skizzen des Universalgelehrten Leonardo da Vinci. Entdeckt und ausprobiert können die Exponate auch bei den diesjährigen Bielefelder Nachtansichten am Samstag, 25. April, von 18 bis 0 Uhr. Schwerpunkt der Dauerausstellung liegt aktuell auf „DaVinci@HSBI: Der Traum vom Fliegen“: Zu sehen sind unter anderem Modelle von Fluggeräten wie Fallschirm, Luftschraube oder Gelenkflügel.

Und wer während der Nachtansichten mit offenen Augen durch die Innenstadt geht, bekommt bereits einen spannenden Einblick in die Ausstellung: Das Filmhaus Bielefeld e.V. erstellte einen Film über „DaVinci@HSBI“, der während der Nachtansichten auf der Leinwand am Jahnplatz zu sehen sein wird.

Ideen von DaVinci zum Anfassen und Ausprobieren

Die mittlerweile über 120 Exponate der Ausstellung „DaVinci@HSBI“ wurden und werden von Studierenden des Fachbereichs Ingenieurwissenschaften und Mathematik der HSBI gebaut. Nach Zeichnungen aus der Konstruktion werden die Einzelteile in der Werkstatt gefertigt und von den Projektgruppen zu einem ausstellungsfähigen Modell zusammengebaut. Andreas Wollensak, stellvertretender Projektleiter und Kurator: „Die Faszination am Künstleringenieur Leonardo da Vinci, seiner Schaffensweise in Verbindung mit praktischer Arbeit in den Projekten machen hier einen besonderen Reiz aus und lassen die Studierenden Teil der Ausstellungen werden.“ Mittlerweile liegt der Fokus bei der Projektbearbeitung nicht mehr nur auf dem klassischen Bau mit Holz und Metall, sondern es werden moderne Fertigungsverfahren mit 3D-Druckern und Laserschneidern eingesetzt. „Somit nutzen die Studierenden heute, wie Leonardo da Vinci damals, die verfügbaren Technologien, um ihre Projektideen umzusetzen“, so Wollensak.

Unterstützung durch das Filmhaus Bielefeld

Durch die Dauerausstellung in der Wissenswerkstadt Bielefeld wurde das Interesse an einer umfangreichen Reportage geweckt und so fanden sich die Filmemacher Tom Klein und Lukas Foitzik im Ausstellungsbereich der Leonardo Ausstellung in der Hochschule Bielefeld ein. Neben Aufnahmen der Exponate beinhaltet der Film Interviews Michael Ampadu Konadu, Mitarbeiter des studentischen Teams, und Andreas Wollensak.

Das Filmhaus Bielefeld verleiht Equipment zur professionellen Erstellung von Filmen, sowie zur späteren Editierung. Es berät Filmemacher und fördert Nachwuchstalente. In professionellen Bearbeitungsräumen können die Aufnahmen geschnitten, nachvertont und zu einem Gesamtwerk zusammengefügt werden. Seit 1982 werden hier junge Talente von professionellen Filmemachern unterstützt und tragen somit zu einem Erhalt der unabhängigen Kulturszene bei. Unterstützt wird der Verein durch Mittel des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadt Bielefeld.

HSBI-Satellit: Neue Ausstellung bei den Nachtansichten

Auch der HSBI-Satellit in der Wissenswerkstadt beteiligt sich mit einem eigenen Angebot an den Nachtansichten: Im Galerieraum des Fachbereichs Gestaltung dreht sich alles um die gerade eröffnete Ausstellung „Yol – Unterwegs in Izmir und Istanbul“. Zu jeder vollen Stunde (19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Uhr) bieten die ausstellenden Studierenden Führungen durch die Fotos- und Videos ihrer Exkursion nach Istanbul und Izmir an. Bei türkischem Tee haben Besucher:innen die Möglichkeit, mit den Aussteller:innen ins Gespräch zu kommen und durch Magazine und Seminararbeiten zu blättern, die die Arbeiten der Ausstellung begleiten.