Bielefelder Nachtansichten 2026: Stadt wird Bühne

Mehr als 50 Kulturorte öffnen am Samstag, 25. April 2026, ihre Türen – mit Kunst, Musik, Lichtinstallationen, Silent Disco und neuen Entdeckungsorten.

Bielefelder Nachtansichten verwandeln die Stadt am Samstag, 25. April 2026, erneut in eine große Bühne für Kunst, Musik, Geschichte und überraschende Entdeckungen. Zur 24. Ausgabe öffnen mehr als 50 Museen, Kirchen, Galerien und weitere Kulturorte von 18 bis 0 Uhr ihre Türen. Von renommierten Häusern wie der Kunsthalle und der Dr. Oetker Welt bis zu versteckten Hinterhof-Galerien lädt die Kulturnacht zu einem vielseitigen Streifzug durch Bielefeld ein.

Gemeinsam mit dem Hauptsponsor Stadtwerke Bielefeld hat Bielefeld Marketing ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Lichtinstallationen am Klosterplatz und am Alten Rathaus sorgen für eine besondere Atmosphäre. Nach Einbruch der Dunkelheit wird das historische Rathausgebäude zu einem Anziehungspunkt für Foto- und Videofans.

„Die Nachtansichten zeigen eindrucksvoll, wie lebendig und facettenreich die Kulturszene in Bielefeld ist“, sagt Martin Knabenreich, Geschäftsführer von Bielefeld Marketing. „Die Veranstaltung zählt zu den Höhepunkten im Kulturkalender der Stadt.“ Auch Martin Uekmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Bielefeld, betont die Bedeutung des Formats: „Als Hauptsponsor unterstützen wir wieder sehr gerne dieses einmalige Format, das Menschen zusammenbringt und Bielefeld in einem besonderen Licht zeigt.“

Silent Disco im Wiesenbad

Eine Neuerung erwartet die Besucherinnen und Besucher im Wiesenbad. Statt interaktiver Spaziergänge organisieren die Stadtwerke Bielefeld in diesem Jahr einen Clubbing-Abend im Freibad. Bei der „Silent Disco“ wird das trockengelegte Schwimmbecken zur Tanzfläche. Die Musik erhalten die Gäste über Kopfhörer. Nebenan laden die Stadtwerke in ihre Lounge ein – zum Verweilen, Informieren und Anmelden im Club.

„Mit neuen Formaten und ungewöhnlichen Orten schaffen wir immer wieder frische Zugänge zur Kultur“, sagt Katharina Schilberg, Projektleiterin bei Bielefeld Marketing.

Neue Orte bei den Bielefelder Nachtansichten

Erstmals gibt es bei den Bielefelder Nachtansichten die Gelegenheit, den Alten Friedhof auf ungewohnte Weise zu entdecken. Kurze, lebendige Szenen zur Geschichte des Friedhofs werden von musikalischen Beiträgen begleitet. Ein Gedenkbaum auf der Mittelwiese und ein Raum der Stille in der Kapelle laden zum Erinnern und Innehalten ein.

Auch die Radrennbahn ist zum ersten Mal dabei. Mithilfe audiovisueller Medien und Führungen erfährt das Publikum mehr über die kulturelle und sportliche Bedeutung des 1953 eröffneten Stadions. Der Splitter Verlag öffnet anlässlich seines 20-jährigen Bestehens erstmals seine Redaktionsräume und bietet unter anderem ein Comic-Quiz sowie eine Lesung mit Live-Zeichnen an.

Die Räume von Fruchtalarm werden zur Bühne für Kunst und Musik. Auf dem Programm stehen fotografische Arbeiten über den Klinikalltag und ein Schulprojekt in Namibia, Lesungen für Kinder und Erwachsene, Live-Bluesmusik sowie Fruchtcocktails zum Selbermixen.

Licht, Klang und besondere Perspektiven

In der Lichtkirche St. Meinolf können Gäste Licht und Klang selbst steuern. Die Neustädter Marienkirche bietet Mitmachstationen und ein musikalisches Programm. Der Kulturpunkt Skala präsentiert den „Bricks Comedy Club“ im ehemaligen Kinosaal sowie eine Figurenausstellung im Foyer.

Im Historischen Museum ist die Ausstellung „Familiensache – Leben zwischen Ideal und Alltag“ zu sehen. Im MAFA – Museum/Archiv/Forum Arminia tauchen die Gäste in die schwarz-weiß-blaue Fußballgeschichte des DSC Arminia Bielefeld ein. Ein Stadionspaziergang ermöglicht Einblicke hinter die Kulissen – von der Kabine bis zur Spielerbank.

Der Künstler Aatifi zeigt zum 25-jährigen Jubiläum seines Ateliers eine Überblicksschau seiner Werke im ehemaligen Kunstforum Hermann Stenner.

Wissenswerkstadt lädt zum Ausprobieren ein

In der Wissenswerkstadt prägen Science Shows zu Musik, Klang und Licht, interaktive Experimente und Kreativaktionen den Abend. Beim DIY-Projekt „Glow-up Bielefeld!“ können Gäste selbst aktiv werden. Das Körperfunkkollektiv lädt zum Radioballett ein, während die Ausstellung „Hast du Töne?“ des MobilenMusikMuseums musikalische Zugänge eröffnet.

Ergänzt wird das Programm durch Ausstellungen zu Nachhaltigkeit und Forschung sowie die studentische Schau „Yol – Unterwegs in Izmir und Istanbul“.

Programm erstmals auch in der Bielefeld.JETZT-App

Neben der Website www.bielefeld.jetzt gibt es das gesamte Programm der Nachtansichten 2026 erstmals auch in der Bielefeld.JETZT-App. Die Event-App steht kostenlos im Apple Store und bei Google Play zur Verfügung.

Tickets und Vorverkauf

Mit dem Nachtansichten-Bändchen am Handgelenk können Besucherinnen und Besucher flexibel zwischen den Veranstaltungsorten wechseln. Shuttle-Busse von moBiel sowie der öffentliche Nahverkehr sind im Ticket enthalten.

Tickets kosten im Vorverkauf 13 Euro, ermäßigt 10 Euro. An der Tageskasse kosten sie 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Erhältlich sind die Eintrittsbändchen in der Tourist-Information in der Wissenswerkstadt, Wilhelmstraße 3, Telefon 0521 55774-777, sowie online unter www.bielefeld.jetzt.