Prof. Dr. Katja Brickwedde ist neue Studiendekanin an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM)

Langjährige Professorin übernimmt Verantwortung für Weiterentwicklung von Studium und Lehre.

Bielefeld. Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) hat eine zentrale Position in der Studienorganisation neu besetzt: Prof. Dr. Katja Brickwedde ist zur Studiendekanin berufen worden. Sie folgt damit auf Prof. Dr. Michael Negri, der weiterhin als Prorektor für Studium und Lehre tätig ist, und berichtet in ihrer neuen Funktion direkt an ihn.

Gemeinsam mit dem Akademischen Dekan Prof. Dr. habil. Rainer Beurskens bildet Prof. Dr. Katja Brickwedde künftig ein Zweierteam. In ihrer Funktion ist sie an der operativen Steuerung und Weiterentwicklung des Studienbetriebs an den bundesweiten Standorten der FHM beteiligt. Dazu zählen unter anderem die Qualitätssicherung der Lehre, die Weiterentwicklung von Studienangeboten sowie zentrale Aufgaben in der akademischen Organisation.

Mit Prof. Dr. Katja Brickwedde übernimmt eine erfahrene Hochschullehrerin und ausgewiesene Kommunikationsexpertin Verantwortung in der Studienleitung, die die Strukturen der FHM seit vielen Jahren kennt. „Ich habe eine große Liebe für die Lehre und die Arbeit mit den Studierenden. Nun an zentraler Stelle dazu beitragen zu können, unseren Studierenden ideale Rahmenbedingungen zum Lernen und Wachsen zu bieten, ist eine Aufgabe, auf die ich mich sehr freue“, so Prof. Dr. Katja Brickwedde.

Katja Brickwedde ist seit 2011 als Professorin für Medien und Kommunikation an der FHM am Standort Bielefeld tätig. Neben ihrer Lehrtätigkeit engagiert sie sich seit vielen Jahren in der akademischen Selbstverwaltung, unter anderem als Mitglied des Senats sowie in Berufungskommissionen.

Parallel zu ihrer Hochschultätigkeit verfügt sie über langjährige Praxiserfahrung in der Kommunikations- und Marktforschung. Seit 2005 war sie Gesellschafterin der METIS Kommunikation & Analyse GbR in Münster. Zuvor war sie unter anderem als Account Managerin und Consultant bei Verify Deutschland GmbH in Köln sowie als Projektmanagerin bei COMDAT Medienforschung GmbH tätig.

Ihr Studium der Kommunikationswissenschaft, Psychologie und Neueren Geschichte absolvierte Professorin Brickwedde an der Westfälischen Wilhelm-Universität Münster, wo sie 2004 promovierte. Ergänzend absolvierte sie eine Ausbildung zur PR-Beraterin.

Auch in der Forschung ist Brickwedde aktiv: Aktuell arbeitet sie im internationalen Erasmus+-Projekt „Am I fit? AI Literacy in SME“ mit Partnern aus mehreren europäischen Ländern zusammen.

Mit der Neubesetzung stärkt die FHM ihre Studienorganisation und setzt auf Kontinuität sowie interne Expertise in der Weiterentwicklung ihres Studienangebots.