Öffentliche Führung im Bernhard-Wolff-Schulmuseum

am 26. April 2026.

Büren. „Guten Morgen, Herr Lehrer!“ heißt es wieder am Sonntag, 26. April 2026, im Bernhard-Wolff-Schulmuseum in Büren. Um 16 Uhr beginnt die Schulstunde wie zu Kaisers Zeiten als öffentliche Führung und dauert ca. 70 Minuten.

Die mit viel Engagement zusammengetragene Sammlung an Ausstellungsstücken weckt Erinnerungen und macht auf die Entwicklung im Schulwesen aufmerksam. Die Unterrichtsstunde richtet sich an Erwachsene und Kinder ab dem Grundschulalter.

Der Eintritt ins Schulmuseum und die Teilnahme an der Führung sind frei. Das Schulmuseum befindet sich in der Kleffnerstraße 6 in Büren im Gebäude der Gesamtschule. Treffen ist am Glashäuschen auf dem Parkplatz vor dem Schulkomplex.