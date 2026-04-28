Freizeit & Unterhaltung - Kind & Familie

Öffentliche Führung im Bernhard-Wolff-Schulmuseum

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am 26. April 2026.

Agnes Kösters-Großbröhmer führt am Sonntag, 26. April 2026, um 16 Uhr mit einer Schulstunde wie zu Kaisers Zeiten durch das Bernhard-Wolff-Schulmuseum in Büren. Foto: Stadt Büren

Agnes Kösters-Großbröhmer führt am Sonntag, 26. April 2026, um 16 Uhr mit einer Schulstunde wie zu Kaisers Zeiten durch das Bernhard-Wolff-Schulmuseum in Büren. Foto: Stadt Büren

Büren. „Guten Morgen, Herr Lehrer!“ heißt es wieder am Sonntag, 26. April 2026, im Bernhard-Wolff-Schulmuseum in Büren. Um 16 Uhr beginnt die Schulstunde wie zu Kaisers Zeiten als öffentliche Führung und dauert ca. 70 Minuten.

Die mit viel Engagement zusammengetragene Sammlung an Ausstellungsstücken weckt Erinnerungen und macht auf die Entwicklung im Schulwesen aufmerksam. Die Unterrichtsstunde richtet sich an Erwachsene und Kinder ab dem Grundschulalter.

Der Eintritt ins Schulmuseum und die Teilnahme an der Führung sind frei. Das Schulmuseum befindet sich in der Kleffnerstraße 6 in Büren im Gebäude der Gesamtschule. Treffen ist am Glashäuschen auf dem Parkplatz vor dem Schulkomplex.