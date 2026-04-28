Gütersloher Feierabendmarkt am 29. April

Karaoke auf dem Konrad-Adenauer-Platz.

Gütersloh. Am 29. April findet der erste Gütersloher Feierabendmarkt des Jahres auf dem Konrad-Adenauer-Platz statt. Von 16 bis 21 Uhr lädt Gütersloh Marketing (gtm) dazu ein, den Tag bei gutem Essen, Getränken und Musik ausklingen zu lassen. Der Platz vor dem Gütersloher Rathaus wird zu einem Ort des Zusammenkommens, der zum Verweilen und Abschalten einlädt. Für gute Stimmung sorgt außerdem Karaoke, bei der Gesangstalente die Chance bekommen, sich vor Publikum zu präsentieren.

Zum Jahresauftakt des Feierabendmarktes beteiligen sich 14 Gastronomiebetriebe, viele davon sind regionale Betriebe aus Ostwestfalen-Lippe: noa Entertainment, JAL Eventgastronomie, Stadtmetzgerei Müller, Heinrichs Küche, Lamäng Brasserie Wiedenbrück, Bistro Maries, Pizzeria Gusto, MeinThai Streetfood, Fratelli Ferraro, Thalia Food, Roastman’s Foodtruck, Schlemmer-Wolf, Santhya’s Catering & Partyservice und Pel-Meniu’s. Diese bieten eine breite Auswahl an Speisen an, unter anderem Flammkuchen, Paninis, italienische Spezialitäten, Sushi, orientalische Köstlichkeiten, Thai-Streetfood, BBQ-Sandwiches, Maultaschen, Crêpes, Corn Dogs, Samosas und Pommes.

Der Feierabendmarkt ist eine Veranstaltung von Gütersloh Marketing. Unterstützt wird die Veranstaltungsreihe von der Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold als Hauptsponsor. Alle Informationen zum Feierabendmarkt finden Sie unter Gütersloh Marketing .

Ausblick auf die weiteren Termine

Ab April findet der Gütersloher Feierabendmarkt an jedem letzten Mittwoch bis zum 29. Juli statt. Außerdem gibt es am 4. November ein Herbst-Spezial des Marktes. Am 27. Mai begleiten Simon Zawila & Band den Abend mit Jazz-, Lounge- und Popklängen, zusätzlich bietet eine Fotobox die Möglichkeit, individuelle Erinnerungen festzuhalten und direkt mitzunehmen. Beim dritten Feierabendmarkt am 24. Juni sorgt dann die Band Threenabox mit Rock- und Pop-Hits der 90er und 2000er Jahre für Stimmung. Das Sommerfinale am 29. Juli übernimmt DJ Leon Altemeier mit chilligen Klängen, bevor beim Sondertermin im Herbst DJ Maik Budde mit den größten Hits der 80er und 90er den Feierabendmarkt ausklingen lässt.