24h Stadtführung in Gütersloh: Rahmenprogramm mit Musik, Kunst und Aktionen

Am 20. und 21. Juni 2026 wird der Innenhof des Stadtmuseums Gütersloh zum Treffpunkt für Kultur, Stadtgeschichte, Kreativangebote und soziales Engagement.

Gütersloh. Wenn am 20. und 21. Juni 2026 die 24h Stadtführung Gütersloh unter dem Titel „Gütersloh rund um die Uhr – 24h Stadtführung“ stattfindet, erwartet Besucherinnen und Besucher nicht nur ein besonderer Blick auf die Stadt zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten. Im Innenhof des Stadtmuseums Gütersloh entsteht an beiden Tagen auch ein lebendiger Treffpunkt mit Musik, Kunst, Kreativangeboten und kulinarischen Angeboten.

Der Innenhof des Stadtmuseums sowie der angrenzende Garten der Galerie Siedenhans & Simon werden zum zentralen Anlaufpunkt der Veranstaltung. Dort starten und enden die meisten Führungen. Gäste können vor oder nach ihrer Tour verweilen, ins Gespräch kommen und das kulturelle Rahmenprogramm genießen – auch dann, wenn sie keine Führung geplant haben.

Nach der offiziellen Eröffnung durch die stellvertretende Bürgermeisterin Wiebke Heine und Ralph Brinkhaus, Bundestagsabgeordneter und Schirmherr des Projekts „Herzenswunsch-Krankenwagen“ der Malteser, erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Mit dabei sind unter anderem Frankie Oldman & The Wern, die Singer-Songwriter Patrick Murray und Malcolm Holmes sowie die Bürgerbühne Gütersloh.

Ergänzt wird das Programm durch eine Krimi-Lesung von Raiko Relling, ein Quiz für Erwachsene und die Clowninnen Lolli und Mandarine. Ein besonderer Programmpunkt ist der Auftritt der siebenköpfigen Bielefelder Band Kitty the Knife im Garten von Siedenhans & Simon. Mit einer tanzbaren Mischung aus Balkan-, Polka-, Ska-, Chanson- und Folk-Einflüssen sorgt die Band für Stimmung. Den Tagesabschluss gestaltet das kolumbianische Duo Mariana Siachoque und Alexander mit Pop, Jazz und World Music.

Zu jeder vollen Stunde gibt es kleine Stadtführungs-Impulse, die Lust auf mehr machen sollen. Außerdem laden Kreativangebote der Künstlergruppe Gützilla und weiterer Gütersloher Künstlerinnen und Künstler wie Tamara Tegethoff und Manfred Stolz sowie eine Zeichenaktion der Urban Sketchers OWL zum Mitmachen ein.

Das Stadtmuseum Gütersloh öffnet am Samstag bis 22 Uhr kostenfrei seine Türen. Zwischen 14 und 16 Uhr gibt es im Museum Vorführbetrieb am Webstuhl. In der Kupferschmiede können Besucherinnen und Besucher kleine Skulpturen und Schmuckstücke aus Holz und Kupferdraht basteln. Auch Familien mit Kindern kommen auf ihre Kosten: Ergänzt wird das Angebot durch ein kleines Kinderkarussell für Kinder bis vier Jahre und ein Glücksrad.

Neben Kultur und Stadtgeschichte spielt auch soziales Engagement eine wichtige Rolle. Die Malteser informieren vor Ort über ihr Projekt „Herzenswunsch-Krankenwagen“, an das ein Teil der Ticketerlöse gespendet wird. Der „Herzenswunsch-Krankenwagen“ der Malteser Gütersloh erfüllt schwerkranken Menschen einen letzten Herzenswunsch und ermöglicht ihnen mithilfe ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer besondere Ausflüge oder Besuche an Orte, die ihnen am Herzen liegen.

Für Kurzentschlossene ist der Ticketkauf für Restplätze auch noch am Veranstaltungstag vor Ort am Stand der Gütersloh Marketing möglich. Für das leibliche Wohl sorgen Grillspezialitäten und eine Cocktailbar des Il Museo sowie Waffeln und Kaffee der Tafel Gütersloh.

Am Sonntagmorgen beginnt der Tag mit Musik und Schauspiel. Ab 7:10 Uhr begleiten das Duo Hanna & Max, Musica in quattro und die Bürgerbühne Gütersloh das Publikum in den Morgen. Gegen 10 Uhr endet die Veranstaltung mit einem gemeinsamen Abschluss und Ausklang.

Das Stadtführungsprogramm startet am 20. Juni nach der offiziellen Begrüßung mit einer Auftaktführung von Albrecht Pförtner, Dezernent für Bauen, Mobilität und Umwelt. Er führt Interessierte durch das Gütersloher Rathaus sowie über den Rathausvorplatz. Um 11 Uhr beginnt anschließend das reguläre Stadtführungsprogramm mit Angeboten aus dem Repertoire des Stadtführungs-Teams und zahlreichen besonderen Touren, die exklusiv im Rahmen der „24h Stadtführung“ angeboten werden.

Unterstützt werden die Stadtführerinnen und Stadtführer dabei durch externe Partnerinnen und Partner. So führt Archivleiterin Julia Kuklik durch das Stadtarchiv Gütersloh, die Biologische Station GT/BI bietet eine Fledermausführung im Stadtpark an, und die Stadtbibliothek Gütersloh öffnet um 3 Uhr nachts ihre Türen. Zu den außergewöhnlichen Angeboten gehören außerdem eine kostenlose Rikscha-Führung speziell für Personen mit Handicap und eine besondere Führung zur „Mittsommernacht in Gütersloh“.

Alle Führungen, die ab 4 Uhr morgens bis zum Ende des Events starten, beinhalten den „Frühaufsteher*innen-Bonus“: Alle Teilnehmenden erhalten im Anschluss an die Führung kostenlose Heißgetränke und eine Frühstückstüte.

Das Bühnenprogramm am Samstag, 20. Juni 2026:

10:00 bis 10:20 Uhr: Offizielle Eröffnung mit Wiebke Heine und Ralph Brinkhaus

10:20 bis 10:55 Uhr: Frankie Oldman & The Wern – Musik aus der Region mit Bass und Gesang

11:10 bis 11:50 Uhr: MoZett – mehrsprachige Songs und Eigenkompositionen

12:05 bis 12:15 Uhr: Bürgerbühne Gütersloh – Schauspiel mit Herz

12:15 bis 12:55 Uhr: Musica in quattro: Sanja Mehler und Sophie Klassen

13:10 bis 13:55 Uhr: Jay Minor – Folk, Blues und Klassik auf der Gitarre

14:05 bis 15:55 Uhr: Patrick Murray – akustische Songs aus New Jersey

15:10 bis 15:55 Uhr: Clowninnen Lolli und Mandarine – humorvolle Unterhaltung für die ganze Familie

16:05 bis 16:55 Uhr: Kitty the Knife im Garten von Siedenhans & Simon – Unplugged-Klänge zwischen Balkan, Ska, Folk und Chanson

17:15 bis 17:55 Uhr: „Wie mordet man in OWL?“ – Krimi-Lesung mit Raiko Relling

18:10 bis 18:55 Uhr: Malcolm Holmes – bekannte Songs live interpretiert

19:05 bis 19:55 Uhr: Quiz für Erwachsene mit Melissa

20:10 bis 21:55 Uhr: Mariana Siachoque & Alexander – musikalische Vielfalt aus Kolumbien

Das Bühnenprogramm am Sonntag, 21. Juni 2026:

07:10 bis 07:55 Uhr: Mit Hanna & Max in den Morgen – Klassiker und moderne Hits

08:05 bis 08:15 Uhr: Bürgerbühne Gütersloh – Schauspiel zum Tagesbeginn

08:15 bis 08:55 Uhr: Klassik am Morgen mit Musica in quattro – Querflöte und Cello

09:05 bis 09:55 Uhr: Hanna & Max – Pop-Klassiker und Lieblingshits

Anschließend: gemeinsamer Abschluss und Ausklang – mal etwas anders

Die Idee für die 24h Stadtführung stammt von den Gütersloher Stadtführerinnen und Stadtführern. Gütersloh Marketing (gtm) unterstützt die Veranstaltung als Organisatorin in Kooperation mit dem Heimatverein Gütersloh. Sämtliche Führungen werden ehrenamtlich durchgeführt.

Möglich wird das besondere Veranstaltungsformat durch die Unterstützung zahlreicher lokaler Unternehmen, Sponsorinnen und Sponsoren sowie Partnerinnen und Partner. Gütersloh Marketing, der Heimatverein Gütersloh und die Gütersloher Stadtführerinnen und Stadtführer danken allen Beteiligten. Besonderer Dank gilt Bertelsmann, McDonald’s und Westaflex sowie SICHTBAR die Maler, Autohaus Brinker, 24/7 Sicherheitsdienst, der Zahnarztpraxis Am Mohns Park und der Gemeinschaftspraxis für Urologie GT/Steinhagen. Weitere Unterstützung kommt von der Galerie Siedenhans & Simon, dem Il Museo sowie zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.

Einige Führungen sind bereits ausgebucht, für manche Angebote sind jedoch weiterhin Tickets in der Tourist-Information der gtm an der Berliner Straße 63 sowie online unter www.reservix.de erhältlich. Ein Teil des Erlöses aus dem Ticketverkauf wird an das Projekt „Herzenswunsch-Krankenwagen“ der Malteser gespendet.

Bei einzelnen Führungen gibt es für körperlich eingeschränkte Personen die Möglichkeit, kostenfrei die Beförderung mit einer Rikscha dazuzubuchen. Für diese Buchung sowie für die kostenlose Rikscha-Führung „Gütersloh im Wandel der Zeit“ ist Elke Pauly-Teismann von der Stadt Gütersloh unter 05241 82 3197 erreichbar.

Das vollständige Programm und alle Informationen zum Event gibt es online unter www.guetersloh-marketing.de.