Open Air Kino Gütersloh: Drei Spielorte im Sommer

Gütersloh Marketing erweitert das Open-Air-Kino um zwei neue Spielorte: Neben der Freilichtbühne im Mohns Park sind erstmals auch Parkbad und Wapelbad dabei.

Gütersloh. Das Open Air Kino Gütersloh wird in diesem Sommer erweitert: Neben dem alljährlichen Sommerkino auf der Freilichtbühne im Mohns Park gibt es erstmals zwei zusätzliche Termine unter freiem Himmel. Mit dem Parkbad und dem Wapelbad als neue Kooperationspartner bringt Gütersloh Marketing das Kinoerlebnis direkt in die Stadtteile.

Den Auftakt zur Open-Air-Kino-Reihe bildet am Donnerstag, 23. Juli, das Musical „The Greatest Showman“ auf der Freilichtbühne im Mohns Park. Der Film erzählt die Geschichte des Visionärs P. T. Barnum, der aus einfachen Verhältnissen die legendäre „Greatest Show on Earth“ erschafft. Filmbeginn ist gegen 21:30 Uhr bei Einbruch der Dunkelheit. Der Kinoabend findet im Rahmen des Gütersloher Sommers statt, der Eintritt ist frei. Für die gastronomische Versorgung sorgen Arlecchino Event mit Pizza sowie Filmwerk mit Popcorn. Getränke können am Stand des Kioskbetreibers des Mohns Parks erworben werden.

Am Donnerstag, 6. August, folgt im Parkbad mit „Lilo & Stitch“ die Live-Action-Neuverfilmung des beliebten Disney-Klassikers. Das Parkbad steht für viele Gütersloherinnen und Gütersloher für unbeschwerte Kindheitserinnerungen und sommerlichen Freizeitspaß und bietet damit eine passende Kulisse für das familienfreundliche Filmerlebnis. Der Film beginnt gegen 21 Uhr. Die gastronomische Versorgung übernimmt das Parkbad.

Den Abschluss der Reihe bildet am Donnerstag, 20. August, der Science-Fiction-Film „Der Astronaut – Project Hail Mary“ im Wapelbad. Im Mittelpunkt steht der Naturwissenschaftslehrer Ryland Grace, der sich unerwartet auf einer Mission im All wiederfindet. Mit freiem Blick in den Nachthimmel wird das Wapelbad zum passenden Ort für einen Film, der von den Weiten des Weltalls erzählt. Beginn ist gegen 20:30 Uhr bei Einbruch der Dunkelheit. Für Speisen und Getränke sorgt das Wapelbad.

Karten für die Termine im Parkbad und Wapelbad sind über reservix.de sowie in der Tourist-Information an der Berliner Straße 63 erhältlich. Sie kosten 8 Euro pro Person für einen Deckenplatz und 10 Euro für einen Stuhlplatz. Besucherinnen und Besucher, die einen Deckenplatz buchen, werden gebeten, eine eigene Decke mitzubringen.

Mit der Erweiterung auf drei unterschiedliche Spielorte stärkt das Open Air Kino von Gütersloh Marketing seine Rolle als niedrigschwelliges Kulturangebot für die Sommerferien. Die Kooperationen mit dem Parkbad und dem Wapelbad eröffnen neue Möglichkeiten für kulturelle Veranstaltungen unter freiem Himmel und unterstreichen die Vielfalt des Sommerprogramms in Gütersloh. Weitere Informationen gibt es unter www.guetersloh-marketing.de.