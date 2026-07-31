Dienstrad-Leasing bei EDEKA Minden-Hannover gestartet

Neues Mobilitätsangebot steht seit Mai Beschäftigten aus Einzelhandel, Großhandel und Logistik zur Verfügung

Minden. Das Dienstrad-Leasing bei EDEKA Minden-Hannover steht Mitarbeitenden aus Einzelhandel, Großhandel und Logistik seit Mai 2026 zur Verfügung. Nach Angaben des Unternehmens wurden bereits in den ersten Wochen Hunderte Fahrräder bestellt. In Kürze soll das Angebot auch auf die Produktionsbetriebe der Regionalgesellschaft ausgeweitet werden.

Die Beschäftigten können ihr gewünschtes Fahrrad oder E-Bike frei auswählen. Zur Verfügung stehen mehr als 6.000 Fachhandelspartner sowie das digitale Portal des Kooperationspartners Deutsche Dienstrad. Die Abwicklung erfolgt vollständig digital und ist an das Abrechnungssystem von EDEKA Minden-Hannover angebunden.

Einsparungen über die Gehaltsabrechnung

Durch die Abrechnung über das Gehalt sollen im Vergleich zu einem Barkauf Einsparungen von bis zu 40 Prozent möglich sein. Zum Leasingangebot gehört außerdem ein Schutzpaket, das Diebstahl, Verschleiß, Schäden und eine Pannenhilfe umfasst.

Das Dienstrad-Leasing bei EDEKA Minden-Hannover soll finanzielle Vorteile mit Gesundheitsförderung und nachhaltiger Mobilität verbinden. Thomas Jäkel, Personal-Geschäftsführer bei EDEKA Minden-Hannover, bewertet die bisherige Nachfrage positiv: „Das große Interesse zeigt, dass wir mit dem Fahrradleasing ein Angebot geschaffen haben, das den Alltag unserer Mitarbeitenden konkret erleichtert. Es verbindet finanzielle Vorteile mit aktiver Gesundheitsförderung und nachhaltiger Mobilität.“

Auch Christina Puello, Geschäftsführerin von Deutsche Dienstrad, sieht in betrieblichen Mobilitätsangeboten einen zunehmend wichtigen Bestandteil der Personalpolitik. „Mitarbeitermobilität ist längst kein Nice-to-have mehr, sondern ein zukunftsweisender Benefit für alle unsere starken Partner“, erklärt Puello.

EDEKA Minden-Hannover beschäftigt rund 76.400 Menschen

Die EDEKA Minden-Hannover erzielte nach eigenen Angaben einen Außenumsatz von rund 12,43 Milliarden Euro und beschäftigt einschließlich des selbstständigen Einzelhandels rund 76.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darunter befinden sich etwa 3.140 Auszubildende. Damit ist das Unternehmen die umsatzstärkste der sechs Regionalgesellschaften im genossenschaftlich organisierten EDEKA-Verbund.

Das Geschäftsgebiet erstreckt sich von der niederländischen bis an die polnische Grenze und umfasst Bremen, Niedersachsen, Teile von Ostwestfalen-Lippe, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg. Mehr als drei Viertel der fast 1.500 Märkte werden von rund 650 selbstständigen EDEKA-Kaufleuten geführt.

Zum Unternehmensverbund gehören außerdem mehrere Produktionsbetriebe. Dazu zählen die Brot- und Backwarenproduktion Schäfer’s, der Fleisch- und Wurstwarenhersteller Bauerngut sowie das Fischverarbeitungsunternehmen Hagenah in Hamburg.

Digitale Abwicklung durch Deutsche Dienstrad

Deutsche Dienstrad stellt die digitale Infrastruktur für das Leasingprogramm bereit und verbindet darüber Arbeitgeber, Beschäftigte und Fachhändler. Die technischen Systeme können nach Unternehmensangaben unter anderem an SAP sowie an Finanz-, Lohn- und Gehaltssoftware angebunden werden. Dadurch sollen die Verwaltungsabläufe für teilnehmende Arbeitgeber weitgehend automatisiert werden.