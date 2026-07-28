Grillplatz in den Hollwiesen wieder nutzbar

Handwerksbetriebe reparieren beschädigte Dächer und Toilettenanlage nach Vandalismus

Vlotho. Der Grillplatz in den Hollwiesen kann nach der Beseitigung erheblicher Vandalismusschäden wieder genutzt werden. Die notwendigen Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an den Schutzhütten und der Toilettenanlage sind inzwischen abgeschlossen.

Einen wesentlichen Teil der Arbeiten übernahmen Leon Distelmeier und das Team der Firma Dachkonzepte Distelmeier. Das Unternehmen setzte die beschädigten Dächer der Schutzhütte und des Grillplatzes ehrenamtlich und kostenfrei instand. Rund 30 beschädigte Dachziegel wurden ausgetauscht und die Dachflächen anschließend wieder vollständig abgedichtet.

Auch Dieter Lenger beteiligte sich an der Wiederherstellung der Anlage. Er reparierte die beschädigte Toilettenanlage und erneuerte die zerstörte Tür. Damit steht auch die sanitäre Einrichtung wieder zur Verfügung.

„Nach den erheblichen Vandalismusschäden freut es uns umso mehr, dass der Grillplatz nun wieder zur Verfügung steht. Das Engagement der beteiligten Handwerksbetriebe ist alles andere als selbstverständlich und zeigt, wie groß der Zusammenhalt in Vlotho ist. Dafür bedanken wir uns herzlich“, erklärt Bürgermeister Rocco Wilken.

Der Grillplatz in den Hollwiesen kann wieder für Geburtstagsfeiern, Vereinsveranstaltungen, Schulklassen und andere private Feiern genutzt werden. Die Anlage kann bei der Stadt Vlotho angemietet werden. Ansprechpartnerin für Fragen zur Vermietung ist Frau Kater.