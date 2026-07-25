Kesseldub in Bielefeld: Soundsysteme auf dem Kesselbrink

Teutopian Hi-Fi und Blakka Dread gestalten am 1. August ein Open-Air-Programm mit Reggae, Dub und UK-Stepper

Bielefeld. Kesseldub in Bielefeld bringt am Samstag, 1. August 2026, von 16 bis 23 Uhr Soundsystemkultur auf den Kesselbrink. Die beiden ostwestfälischen Soundsysteme Teutopian Hi-Fi und Blakka Dread gestalten gemeinsam ein Open-Air-Programm mit Reggae, Dub und UK-Stepper. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Teutopian Hi-Fi spielt Musik für Herz und Seele und verbindet natürliche Roots-Vibes mit dem Ansatz der „Conscious Livity“. T-Manfyah, Sänger, Produzent und Tontechniker aus Detmold, widmet sich seit 2004 der Reggae-Musik. Im Jahr 2019 begann er mit dem Bau eines eigenen Soundsystems, das die RISE UP HI-FI-Familie aus Duisburg mit kraftvollem Klang unterstützt. Nach seiner Rückkehr in die Heimatregion setzt er seinen musikalischen Weg unter dem Namen Teutopian Hi-Fi fort.

Blakka Dread ist ein selbstgebautes Soundsystem aus Harsewinkel, das von Señor Dread gegründet wurde. Musikalisch stehen roher Dub der 1990er-Jahre und energetische UK-Stepper-Auswahlen im Mittelpunkt. Auch die Hot-Wire Hi-Fi Crew sowie weitere Gäste wirken an dem Programm mit.

Ergänzt wird die Musik durch westafrikanische Speisen sowie verschiedene Cocktails und weitere Getränke. Unter dem Motto „From Bielefeld to the world with love. Let’s build bridges with sound!“ soll auf dem Kesselbrink ein offenes Erlebnis der Soundsystemkultur entstehen.

Kesseldub in Bielefeld ist eine Kooperationsveranstaltung von Fairstival, Welthaus Bielefeld, Afrika Wakati und der Grüner Würfel Trägergemeinschaft mit AWO KV Bielefeld und Diakonie für Bielefeld. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr und endet um 23 Uhr.

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