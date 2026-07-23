Madline & Jay und die UpTones spielen am 1. August in der Krullsbachaue – der Eintritt ist frei

Gütersloh-Isselhorst. Am 1. August von 16 bis 23 Uhr lädt Gütersloh Marketing erneut zum Picknick-Konzert an der Krullsbachaue ein. Nach der Premiere im vergangenen Jahr findet die Veranstaltung zum zweiten Mal statt. Besucherinnen und Besucher können sich auf einen entspannten Sommerabend mit Livemusik unter freiem Himmel freuen. Der Eintritt ist frei.

Zum Auftakt spielen Madline & Jay rund zwei Stunden lang eine Mischung aus Rock, Jazz und gefühlvollen Balladen. Das akustische Duo verbindet Madlines markante Stimme mit Jays virtuosem Gitarrenspiel.

Ab 19 Uhr übernimmt die fünfköpfige Band UpTones die Bühne. Bis 22 Uhr präsentiert sie kreative Coverversionen bekannter Songs, unter anderem von Dua Lipa, Bruno Mars und Kings of Leon.

Die große Wiesenfläche an der Krullsbachaue bietet viel Platz für ein Picknick mit eigener Decke. Zusätzlich stehen Bierzeltgarnituren, Liegestühle und Liegesäcke bereit. Speisen und Getränke gibt es am Grillstand der Stadtmetzgerei Müller sowie am Getränkestand der Landjugend Hollen.

Auch ein kleines Mitmachprogramm ist vorgesehen: Der Kreativraum Pinke Ente bietet einen Makramee-Workshop zum Knüpfen von Weinglas-Haltern an. Der Verein Donipa – Für besondere Kinder in Ghana e. V. ist mit Glitzertattoos und Taschen aus traditionellen ghanaischen Stoffen vertreten.

Veranstalter ist Gütersloh Marketing. Unterstützt wird das Picknick-Konzert vom Sponsor Krull – Wohnen und Leben mit Pflanzen. Weitere Informationen gibt es auf der Website von Gütersloh Marketing.