Mehr als 615 Kilometer in vier Jahren: Der 43-Jährige aus Melle absolvierte als erster Wanderer nachweislich sämtliche ausgeschilderten Routen.

Kreis Gütersloh. Mehr als 615 Kilometer und über 166 Stunden geschätzte Wegzeit: Tim Lührmann hat als erster Wanderer nachweislich alle 39 ausgeschilderten Wanderwege im Kreis Gütersloh bewältigt. Landrätin Ina Laukötter zeichnete den 43-Jährigen dafür im Kreishaus in Gütersloh aus. Seine Botschaft an die Menschen in der Region: „Wir wissen ja gar nicht, wie schön wir es hier haben!“

Auslöser für das Projekt war eine Herausforderung. Ein Freund Lührmanns war 2022 auf die von der pro Wirtschaft GT herausgegebene Wanderkarte „Ziehen Sie doch mal wieder Kreise“ gestoßen. „Du schaffst es niemals, diese Wege alle zu wandern“, sagte er zu ihm. Lührmann, der während der Corona-Pandemie das Wandern für sich entdeckt hatte, nahm die Herausforderung an.

Zuvor hatte er bereits die „Terra.tracks“ im Osnabrücker Land absolviert. Nun sollte das nächste große Wanderprojekt folgen. Seine erste Route im Kreis Gütersloh war der Frederkingweg in Halle. Von dort an erkundete der in Melle-Neuenkirchen lebende Wanderer die Region über einen Zeitraum von vier Jahren – allein, mit seiner Familie oder gemeinsam mit Freunden.

„Die Region hat mich wirklich überrascht“, berichtet Lührmann. Besonders die Wege im und rund um den Teutoburger Wald, die sehenswerten Altstädte und die abwechslungsreichen Strecken hätten ihm gefallen. Einen besonderen Eindruck hinterließ das Furlbachtal in Schloß Holte-Stukenbrock. Die dortige Route zähle zu den drei besten Wegen, auf denen er jemals unterwegs gewesen sei. Lührmann wandert nicht nur im Osnabrücker Land und im Kreis Gütersloh, sondern bereist auch Fernwanderwege in ganz Deutschland.

An einen Abbruch des Projekts dachte er nach eigener Aussage nie. Als leidenschaftlicher Sammler müsse er eine begonnene Herausforderung vollständig abschließen. Deshalb nahm er auch sämtliche optionalen Schleifen und Verbindungswege mit. Neben seiner Arbeit im Vertriebsinnendienst des Kühltürenherstellers „Cool it“ stellte ihn das Projekt mitunter vor sportliche Herausforderungen.

Gelegentlich bewältigte Lührmann an einem Tag bis zu fünf Wege hintereinander. Dabei kamen teilweise bis zu 30 Kilometer zusammen. Zusätzliche Strecken entstanden, wenn er und seine Begleiter sich verliefen. Auch diese Kilometer gehörten am Ende zu seiner außergewöhnlichen Wanderbilanz.

Seine Familie unterstützt das zeitintensive Hobby. Seine Frau und sein vierjähriger Sohn seien zwar nicht immer begeistert, wenn er am Wochenende regelmäßig unterwegs sei. „Aber die schönsten Wanderungen sind natürlich die, wenn die beiden mit dabei sind“, sagt Lührmann.

Im Februar 2026, rund vier Jahre nach Beginn des Projekts, absolvierte er mit dem mehr als 30 Kilometer langen Prälatenweg zwischen Marienfeld, Herzebrock und Clarholz die letzte der 39 Routen. Zum feierlichen Abschluss nahm er ein Glas Sekt mit auf die Tour.

Die nächste Herausforderung steht bereits fest: Lührmann möchte die Teutoschleifen im Tecklenburger Land sowie den 104 Kilometer langen Ahornweg erwandern. Sein Fazit: „Um gut wandern zu gehen und die Natur zu erleben, muss man nicht wegfahren. Es reicht, die Wanderschuhe anzuziehen und vor die Tür zu gehen!“

Alle Wanderstrecken im Kreis Gütersloh sind online unter www.erfolgskreis-gt.de/wandern zu finden.