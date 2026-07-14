Die neue Open-Air-Reihe bringt Groovejet, Papa’z Finest und Royal Stage Army im August 2026 auf den Domplatz

Paderborn. Live-Musik unter freiem Himmel, sommerliche Atmosphäre und Unterhaltung mitten in der Innenstadt: Mit der neuen Veranstaltungsreihe „Donnerstags in Paderborn“ wird der Domplatz im August 2026 an drei Abenden zur Open-Air-Bühne.

Am 13., 20. und 27. August 2026 erwartet die Besucherinnen und Besucher jeweils von 17:00 bis 22:00 Uhr ein abwechslungsreiches Live-Programm. Der Eintritt ist an allen drei Veranstaltungstagen frei.

Die von der Brockschnieder & Stratmann GbR und dem Citymanagement Paderborn präsentierte Reihe soll die Innenstadt beleben und einen attraktiven Treffpunkt für Einheimische und Gäste schaffen. Die Brockschnieder & Stratmann GbR betreibt unter anderem die Libori-Almhütte und veranstaltet das Karnevalsfestival SOMMER SONNE ALAAF in Paderborn.

„Unser Ziel ist es, den Domplatz an den Sommerabenden im August mit Leben zu füllen und Menschen zusammenzubringen. ‚Donnerstags in Paderborn‘ soll ein offenes Angebot für alle sein – ganz unkompliziert, mitten in der Stadt und mit hochwertiger Live-Musik“, erklärt Marie Junker von B&S, die für Marketing und Sponsoring der Veranstaltungsreihe verantwortlich ist.

Die Konzertabende sollen in entspannter Feierabendatmosphäre Gelegenheit bieten, sich mit Kolleginnen und Kollegen, Freunden oder der Familie zu treffen. „Hier trifft man sich eben – fast jeden Donnerstag im August“, so Junker.

Musikalische Vielfalt auf dem Domplatz

Das Programm reicht von Disco-, Funk- und Popklassikern über aktuelle Charts bis zu Rock-, Soul-, Hip-Hop- und Partyhits. An jedem Veranstaltungsabend steht eine andere Coverband auf der Bühne.

13. August: Groovejet

Den Auftakt gestaltet Groovejet. Seit mehr als 20 Jahren präsentiert die Band eine Mischung aus Tanzflächenklassikern der 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahre sowie aktuellen Chart-Hits. Tanzbare Rhythmen, charismatische Stimmen und eine energiegeladene Bühnenshow sollen für einen stimmungsvollen Start der neuen Reihe sorgen.

20. August: Papa’z Finest

Am zweiten Konzertabend übernimmt Papa’z Finest die Bühne. Die Band besteht aus erfahrenen Profimusikern, die bereits mit Künstlerinnen und Künstlern wie Sarah Connor, Xavier Naidoo und Adel Tawil zusammengearbeitet haben. Das Programm umfasst aktuelle Hits, bekannte Klassiker und beliebte Songs der 1990er-Jahre.

27. August: Royal Stage Army

Das Finale bestreitet die Royal Stage Army aus Hövelhof. Die elfköpfige Formation tritt mit einer fünfköpfigen Brass Section, zwei Leadstimmen und eigenen Arrangements bekannter Pop-, Rock-, Soul-, Funk- und Hip-Hop-Hits auf.

Speisen, Getränke und Veranstaltungsbecher

Neben dem Musikprogramm wird auf dem Domplatz ein gastronomisches Angebot bereitstehen. Für Speisen sorgen Pizza Mobil sowie Schmitz & Fecke mit Burgern, Bratwurst und weiteren Klassikern.

An den Getränkeständen kann sowohl bar als auch mit Karte bezahlt werden. Voraussetzung für den Getränkekauf ist der offizielle „Donnerstags in Paderborn“-Becher 2026. Der Veranstaltungsbecher kostet einmalig 3 Euro und trägt zur Finanzierung der eintrittsfreien Konzertabende bei.

Der Becher wird am Getränkestand abgegeben und nach der Bezahlung gefüllt zurückgereicht. Nach dem Konzert kann er mit nach Hause genommen und bei den folgenden Terminen erneut verwendet werden. Er ist während der gesamten Veranstaltungsreihe gültig.

Vorverkauf beginnt am 6. August

Der Vorverkauf für den offiziellen Veranstaltungsbecher startet am 6. August 2026. Er ist an folgenden Stellen erhältlich:

Touristeninfo Paderborn, Königsplatz 10

Max H, Domplatz

Batcha, Marienstraße 3

Süd Apotheke im Südringcenter, Pohlweg 110

Darüber hinaus können die Becher an allen drei Veranstaltungsabenden im Verkaufszelt auf dem Domplatz erworben werden.

Neue Reihe soll die Innenstadt stärken

Die Veranstaltungsreihe soll neben dem kulturellen Angebot auch die Aufenthaltsqualität in der Paderborner Innenstadt verbessern. Besucherinnen und Besucher können den Feierabend auf dem Domplatz ausklingen lassen und zugleich die gastronomischen Angebote in der Innenstadt nutzen.

„Solche Veranstaltungen schaffen Begegnungen und tragen dazu bei, die Innenstadt als lebendigen Ort zu erleben. Wir freuen uns deshalb sehr, diese neue Reihe als Hauptpartner zu unterstützen“, erklärt Lena Schräder vom Citymanagement Paderborn.

Sponsoren und Firmen können sich beteiligen

Finanziert wird „Donnerstags in Paderborn“ durch regionale Sponsoren. Unternehmen können sich weiterhin als Partner beteiligen. Abhängig vom Sponsoringpaket sind unter anderem Logopräsenzen auf Veranstaltungsmedien, Werbung auf den Festivalbechern, Werbeflächen und Unternehmenspräsentationen vor Ort möglich.

Für Firmen, Vereine und größere Gruppen werden zudem Pakete mit Veranstaltungsbechern und Verzehrmarken angeboten. Die Becher können beispielsweise als Kundengeschenk oder für Mitarbeitende erworben und bereits vor der Veranstaltung versendet werden.

Anfragen zu Sponsoring- und Firmenpaketen können per E-Mail an info@donnerstags-in-paderborn.de gerichtet werden. Weitere Informationen veröffentlicht der Veranstalter auf der Internetseite www.donnerstags-in-paderborn.de und über seine Social-Media-Kanäle.

Das Programm 2026 im Überblick