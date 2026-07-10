SUN SWING Festival 2026 im Freibad Harsewinkel

Mehr als 3.000 Gäste, bekannte Dance-Acts und geöffnete Schwimmbecken am 11. Juli erwartet

Harsewinkel (FM). Das Freibad Harsewinkel wird am Samstag, 11. Juli 2026, erneut zur Kulisse für eines der größten Open-Air-Events der Region. Beim SUN SWING Festival 2026 treffen elektronische Musik, sommerliche Atmosphäre und ein außergewöhnlicher Veranstaltungsort aufeinander. Zu dem eintägigen Festival werden mehr als 3.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Das SUN SWING Festival gehört inzwischen zu den festen Größen im regionalen Veranstaltungskalender. Das besondere Konzept verbindet die Atmosphäre eines modernen Musikfestivals mit dem Ambiente eines Freibads. Während auf der Hauptbühne nationale und internationale Künstler auftreten, bleiben die Schwimmbecken laut Veranstalter die ganze Nacht geöffnet. Gäste können daher Schwimmsachen mitbringen, sich im Wasser abkühlen oder entspannt einige Bahnen ziehen.

Auch in diesem Jahr erwartet das Publikum ein hochkarätiges Line-up. Mit Gestört aber GeiL, den ItaloBrothers und AXMO stehen bekannte Namen der deutschen Dance- und Elektroszene auf der Bühne. Gemeinsam mit KaaCee-KomaCasper, Sven TM, Nena Polap, Simon Miles und .baer sorgen sie für einen abwechslungsreichen Mix aus Dance, House und modernen elektronischen Sounds.

Neben dem Musikprogramm setzt das Festival auf eine aufwendige Inszenierung. Eine großflächige Open-Air-Bühne mit moderner Licht- und Tontechnik sowie zahlreiche Spezialeffekte sollen das Freibadgelände für einen Tag in eine Festivalarena verwandeln. Die Verbindung von sommerlichem Freibadflair und aufwendiger Bühnenshow prägt den besonderen Charakter der Veranstaltung.

Organisiert wird das Festival vom SUN SWING e.V. Der Verein hat in diesem Jahr die Verantwortung für die Veranstaltung vom Stadtjugendring Harsewinkel e.V. übernommen. Ziel ist es, ein hochwertiges Musik- und Kulturangebot in der Region zu etablieren und zugleich ein generationsübergreifendes Gemeinschaftserlebnis zu schaffen.

Die Nachfrage ist bereits im Vorfeld hoch: Rund 75 Prozent der verfügbaren Eintrittskarten sind nach Angaben der Veranstalter bereits verkauft. Tickets sind derzeit für 30 Euro im Online-Vorverkauf über die Festival-Website erhältlich. Sofern am Veranstaltungstag noch Karten verfügbar sind, kostet der Eintritt an der Abendkasse 35 Euro.

Der Einlass in das Freibad Harsewinkel beginnt am Veranstaltungstag um 16.30 Uhr. Die Veranstalter rechnen erneut mit Gästen aus ganz Ostwestfalen-Lippe und den angrenzenden Regionen.

SUN SWING Festival 2026

Samstag, 11. Juli 2026

Freibad Harsewinkel

Einlass: 16.30 Uhr

Weitere Informationen und Eintrittskarten sind unter www.sunswing.de erhältlich.

Textquelle: Pressemitteilung, Text: Felix Möller.