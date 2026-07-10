Gemeinschaftsgarten öffnet am 11. Juli seine Pforten – Eintritt frei und Jungpflanzenverkauf vor Ort

Oerlinghausen. Die Südstadtgärten Oerlinghausen öffnen am Samstag, 11. Juli 2026, von 14 bis 18 Uhr ihre Pforten. Im Rahmen der Aktion „Offene Gärten in Lippe“ können Interessierte den Gemeinschaftsgarten an der Sennestr. 33 in 33813 Oerlinghausen besuchen.

Der rund 2.000 Quadratmeter große Gemeinschaftsgarten liegt am Waldrand und umfasst 25 individuell gestaltete Parzellen. Dort werden Obst, Gemüse und Blumen angebaut. Ergänzt wird die Anlage durch Gemeinschaftsflächen mit einer Trockenmauer, einem kleinen Teich sowie Wildblumen- und Staudenbeeten.

Gemütliche Sitzgelegenheiten laden dazu ein, den Garten zu entdecken und dort zu verweilen. Als besondere Aktion können Besucherinnen und Besucher vor Ort Jungpflanzen erwerben. Der Eintritt ist frei.