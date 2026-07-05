Vom 10. bis 12. Juli verwandeln mehr als 400 Aktive den Archäologiepark Höxter in eine mittelalterliche Zeltstadt.

Höxter. Stelzenwesen, Schabernack, Ritter hoch zu Ross und ein zehn Meter langer Drache: Vom 10. bis 12. Juli steht in Höxter wieder der Mittelaltermarkt „Anno 1250“ auf dem Programm. Über 400 Aktive bauen im Archäologiepark Höxter in Corvey eine mittelalterliche Zeltstadt auf. Ritter, Gaukler, Spielleute, Händler, Komödianten, Handwerker, Heerlager und sogar ein Drache bevölkern das rund drei Hektar große Gelände.

Mit besonderer Spannung wird „Fangdorn“ erwartet. Der zehn Meter lange und drei Meter hohe Drache wird von zwei Personen gesteuert und kann sich natürlich bewegen. Mit wildem Gebrüll, schlagendem Schweif und aufgestellten Flügeln treibt er Bösewichte in die Flucht. Fangdorn ist mehrmals täglich zu sehen: am Freitag um 17 Uhr und 21.30 Uhr, am Samstag um 13.30 Uhr, 17.30 Uhr und 21 Uhr sowie am Sonntag um 12 Uhr und 17 Uhr.

Tagsüber spielt das Drachentheater das Märchen vom Elfenschatz, am Freitag- und Samstagabend folgt die Feuershow „Von Drachen und Sternen“. Fangdorn kann Rauch aus den Nüstern blasen – und sein Feueratem ist gefürchtet. „Wir freuen uns, in Höxter den Drachen Fangdorn präsentieren zu können, für den am Wall der Platz nicht ausgereicht hat“, sagt Nobby Morkes von Anno Events aus Gütersloh.

Heiß her geht es auch bei den Ritterturnieren von Mandshur Tengri. Die Ritter hoch zu Ross haben neue, spektakuläre Stunts vorbereitet. Das Thema lautet „Die vier Elemente“. Die Turniere finden am Freitag um 19 Uhr und 21 Uhr, am Samstag um 15.30 Uhr, 18.30 Uhr und 21.30 Uhr sowie am Sonntag um 14.30 Uhr und 18.30 Uhr statt. Lanzen werden splittern, Schwerter krachen und Ringe im vollen Galopp aufgespießt. In der Dämmerung sind zudem wieder die Feuerreiter unterwegs. „Es ist etwas ganz Besonderes, dass wir zwei unterschiedliche Feuershows am Abend bieten können“, freut sich Madita Alberding vom Huxarium Gartenpark.

Musikalisches Highlight ist die Band Fabula, eine feste Größe der Mittelaltermusik-Szene. Die Kultband blickt auf 30 erfolgreiche Jahre sowie weit über 800 bespielte Mittelalter-Spektakel, Konzerte und Folkfestivals in ganz Europa zurück. Fabula spielt am Freitag um 18.30 Uhr und 20.30 Uhr, am Samstag um 14 Uhr, 16 Uhr, 19 Uhr und 20.30 Uhr sowie am Sonntag um 13.30 Uhr, 15 Uhr und 17.30 Uhr. „Fabula bringt mit rhythmischer Sackpfeifenmusik aus allen vier Winden gute Laune, die Tanzbeine zum Wirbeln, die Herzen zum Lachen und das Blut in Wallung“, verspricht Nobby Morkes.

Für mittelalterliches Possenspiel sorgen die Komödianten von Zeter und Mordio. Die beiden Straßenclowns Eva Medusa Gühne und Wolfgang Gundacker sind seit 1992 für jeden Schabernack zu haben. Ihre Auftritte sind am Freitag um 20 Uhr, am Samstag um 16 Uhr und 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 15.30 Uhr geplant. Zusätzlich sind sie als Walking-Acts auf dem Anno-Markt unterwegs. Gaukler Max jongliert mit Bällen, Fackeln und Keulen. Er tritt am Freitag um 17 Uhr und 20 Uhr, am Samstag um 13.30 Uhr, 15.30 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr sowie am Sonntag um 12 Uhr, 14 Uhr und 18 Uhr auf. Auch die Stelzenwesen vom Federgeisttheater sind auf dem Gelände unterwegs.

„Erstmals in der Geschichte von Anno veranstalten wir einen Markt auf wirklich historischem Grund und lassen die untergegangene Stadt Corvey für ein Wochenende wieder auferstehen“, sagt Nobby Morkes. Das Welterbe in Sichtweite sei für Aussteller und Besucher ein zusätzlicher Reiz. Die Standplätze auf dem Markt seien seit Monaten ausgebucht. Viele Mittelalterfans quartieren sich gleich für mehrere Tage auf dem Campingplatz oder in örtlichen Beherbergungsbetrieben ein.

Im Archäologiepark Höxter werden tausende Besucher erwartet. Sie können an den Ständen entlangschlendern, in den Tavernen Flammlachs, Schwein am Spieß oder Knobi-Brot kosten und Handwerkern beim Drechseln, Schmieden, Spinnen, Töpfern, Weben, Seile drehen oder Ledernähen zuschauen.

Öffnungszeiten: Anno 1250 öffnet am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Eintrittskarten sind vorab online beim Huxarium Gartenpark erhältlich. Damit lassen sich zu Stoßzeiten Warteschlangen an der Tageskasse vermeiden. Zusätzlich gibt es Tickets in der Tourist-Info Höxter. Der reguläre Eintritt kostet 16 Euro ab 14 Jahren, ermäßigt 13 Euro, Kinder ab 1,20 Meter Körpergröße zahlen 9 Euro. An der Tageskasse sind außerdem vergünstigte Mehrtageskarten erhältlich – wahlweise für zwei Tage oder für das komplette Wochenende.

Anreise: Kostenlos geparkt werden kann auf dem Besucherparkplatz vor Schloss Corvey und entlang der Straße „Am Hafen“. Vom Bahnhaltepunkt Höxter ist der Archäologiepark etwa zwei Kilometer entfernt. Am Samstag und Sonntag pendelt ab 11 Uhr stündlich die Bimmelbahn zwischen der Innenstadt und Corvey.