Inga Bekemeier führt am 5. Juli durch das Mindener Glacis und entlang der Weser – Anmeldung über die Minden Marketing GmbH.

Minden. Die Minden Marketing GmbH lädt am Sonntag, 5. Juli 2026, um 15:00 Uhr zu einer besonderen Wildkräuterführung unter dem Titel „Die grüne Vielfalt in der Stadt“ ein. Kräuterfrau Inga Bekemeier nimmt die Teilnehmenden mit auf einen rund 90-minütigen Streifzug durch das Mindener Glacis und entlang der Weser.

Zwischen alten Wallanlagen, Wiesen und Uferbereichen eröffnet die Führung einen neuen Blick auf die heimische Pflanzenwelt. Viele kennen Löwenzahnsalat oder Brennnesselsuppe – doch welche Wildkräuter wachsen noch direkt vor der Haustür? Welche Pflanzen lassen sich kulinarisch nutzen? Und wie können Spitzwegerich und andere Kräuter das leibliche Wohl unterstützen?

Neben Informationen zur Bestimmung und Verwendung der Pflanzen gibt Inga Bekemeier auch Einblicke in überliefertes Kräuterwissen. Dazu gehören traditionelle und teils „magische Anwendungstipps“ aus früheren Zeiten, die zeigen, welche Bedeutung Wildkräuter für vergangene Generationen hatten.

Die Teilnehmenden erwartet eine lehrreiche und unterhaltsame Führung durch die grüne Vielfalt der Stadt. Die Kosten betragen 8,00 Euro pro Person. Treffpunkt ist am Denkmal Großer Kurfürst, Wesertor.

Um Anmeldung bei der Minden Marketing GmbH unter der Telefonnummer 05 71 / 8 29 06 59 wird gebeten. Tickets können auch online unter www.minden-erleben.de erworben werden.

Weitere Informationen zur Stadtführung gibt es bei der Minden Marketing GmbH, Domstraße 2, 32423 Minden, Telefon: (05 71) 829 06 59, Fax: (05 71) 829 06 63, E-Mail: info@mindenmarketing.de, online unter www.minden-erleben.de, auf der Facebook-Seite www.facebook.de/mindenerleben, in der Facebook-Gruppe sowie in der Minden-APP.