100 Jahre Naturschutzgebiet Externsteine: Neues Heft erschienen

Lippischer Heimatbund und Landesverband Lippe widmen Heft 62 der Reihe „Lippische Kulturlandschaften“ dem ältesten Naturschutzgebiet Lippes.

Horn-Bad Meinberg. Am 3. Juli 2026 jährt sich die Ausweisung des Naturschutzgebiets Externsteine zum 100. Mal. Am 3. Juli 1926 wurde das Areal rund um die Externsteine durch eine Veröffentlichung im „Staatsanzeiger für das Land Lippe“ als erstes Naturschutzgebiet Lippes ausgewiesen. Der Lippische Heimatbund und der Landesverband Lippe nehmen das Jubiläum zum Anlass, dem ältesten lippischen Naturschutzgebiet ein neues Heft der Reihe „Lippische Kulturlandschaften“ zu widmen.

Als Autoren konnten die Leiterin der Biologischen Station Lippe e.V., Vivian Holzhauer, der Geologe Michael Kerth sowie der Historiker Roland Linde gewonnen werden. Das neue Heft trägt den Titel „Das Naturschutzgebiet Externsteine. Geschichtslandschaft im Teutoburger Wald“ und erscheint als Heft 62 der Reihe „Lippische Kulturlandschaften“.

„Mit den ,Lippischen Kulturlandschaften’ rücken wir drei Mal im Jahr Kostbarkeiten der lippischen Geschichte bzw. der lippischen Kultur- und Denkmallandschaft in den Fokus“, berichtet Dr. Axel Lehmann, Vorsitzender des Lippischen Heimatbundes. Beim Naturschutzgebiet Externsteine handele es sich um eine besondere Kostbarkeit: Die vielfältigen und wertvollen Kulturlandschaften rund um das Naturdenkmal zählten mit weit über 500.000 Besucherinnen und Besuchern pro Jahr zu den Top-Ausflugszielen in Lippe.

Der Landesverband Lippe unterstützte die Publikation als Eigentümer finanziell. Verbandsvorsteher Jörg Düning-Gast betont die Weitsicht der Lipperinnen und Lipper, die sich bereits vor mehr als hundert Jahren für eine Unterschutzstellung starkgemacht hätten. Dass die Externsteine und das umgebende Naturareal heute in einem hervorragenden Zustand seien, sei sicher auch der Verleihung des damals noch jungen Schutzstatus in den Jahren 1924 bzw. 1926 zu verdanken.

Zu den wichtigen Maßnahmen zum Schutz des Naturschutzgebiets zählen die Errichtung des Infozentrums Externsteine im Jahr 2011 und die Ausweisung der GPS-Naturlehrpfade im Jahr 2012. Beide Projekte konnten nach Angaben des Landesverbandes Lippe dank der Schutzgemeinschaft Externsteine e.V. umgesetzt werden. Sie trugen dazu bei, Besucherströme besser zu lenken und Gäste für den Wert und den Schutz des Areals zu sensibilisieren.

In dem Kulturlandschaften-Heft betrachten Vivian Holzhauer, Michael Kerth und Roland Linde das Naturschutzgebiet aus unterschiedlichen Perspektiven. Nach einer Einführung durch Roland Linde stellt Michael Kerth die geologischen und bodenkundlichen Verhältnisse dar. Weitere Beiträge widmen sich der Kulturgeschichte der Landschaft bis zur Einrichtung des Naturschutzgebiets sowie dem Wandel der Betrachtung des Areals weg von einer völkischen Kultstätte hin zu einem Ort der Vielfalt. Diese Beiträge stammen von Roland Linde.

Vivian Holzhauer stellt abschließend die Besonderheiten und die Bedeutung des Naturschutzgebiets aus biologischer Sicht vor. Dabei geht es unter anderem um Bergheide, Hudewaldreste und Felsenlebensräume. Die Redaktion des Heftes übernahm Dr. Stefan Wiesekopsieker vom Lippischen Heimatbund.

Autoren und Initiatoren zeigen sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das Heft gebe vielfältige Einblicke in das Naturschutzgebiet und mache deutlich, warum es einmalig, erhaltens- und schützenswert sei. Es ist in der Geschäftsstelle des Lippischen Heimatbundes sowie in den Shops des Landesverbandes Lippe erhältlich: im Infozentrum Externsteine, in der Touristinfo am Hermannsdenkmal sowie in den Shops im Lippischen Landesmuseum und im Weserrenaissance-Museum. Der Preis beträgt 4,00 Euro.

Publikation: Vivian Holzhauer, Michael Kerth, Roland Linde: „Das Naturschutzgebiet Externsteine. Geschichtslandschaft im Teutoburger Wald“. Lippische Kulturlandschaften, Heft 62, 2026, 36 Seiten, 4,00 Euro.