Das kommunale Medizinische Versorgungszentrum nimmt seinen Betrieb auf und soll die hausärztliche Versorgung in Höxter langfristig sichern.

Höxter. Das kommunale Medizinische Versorgungszentrum Höxter nimmt zum 1. Juli 2026 offiziell seine Arbeit auf. Mit dem Betriebsstart beginnt nach Angaben der Stadt nicht nur ein neues Kapitel für die hausärztliche Versorgung, sondern auch ein bedeutender Schritt für die langfristige medizinische Betreuung der Bürgerinnen und Bürger.

Gemeinsam mit den beteiligten Ärztinnen und Ärzten ist ein zukunftsweisendes Projekt auf den Weg gebracht worden, das die Versorgung vor Ort dauerhaft stärken soll. In den vergangenen Monaten wurde geplant, beraten und vorbereitet. Nun startet die MVZ Höxter GmbH ihren Betrieb und schafft damit eine Struktur, um dem zunehmenden Hausärztemangel aktiv zu begegnen. Gleichzeitig eröffnet das Modell neue Perspektiven für junge Medizinerinnen und Mediziner, die sich bewusst für eine Tätigkeit im Angestelltenverhältnis entscheiden.

„Mit dem Start unseres Medizinischen Versorgungszentrums setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft Höxters. Die medizinische Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger gehört zur Daseinsvorsorge und ist ein entscheidender Standortfaktor. Deshalb freue ich mich sehr, dass dieses bedeutende Projekt nach intensiven Vorbereitungen nun Wirklichkeit wird. Das MVZ zeigt, dass wir als Stadt Verantwortung übernehmen und gemeinsam nachhaltige Lösungen entwickeln. Darauf können wir als Höxteranerinnen und Höxteraner stolz sein“, erklärt Bürgermeister Daniel Hartmann.

Zum MVZ gehören zunächst die hausärztliche Praxis von Dr. Michael Stoltz und Dr. Eva-Maria Raddatz an der Hohenhäuser Straße in Höxter-Fürstenau sowie die Praxis von Dr. Jörg Wohner an der Kilianikirche in der Höxteraner Innenstadt. Gemeinsam bilden sie die Gründungsärztinnen und -ärzte des kommunalen Medizinischen Versorgungszentrums.

Ärztlicher Leiter des Medizinischen Versorgungszentrums ist Dr. Michael Stoltz. Die Geschäftsführung übernimmt Gabriele Dostal.

Für die Patientinnen und Patienten bleibt zum Start zunächst alles wie gewohnt: Die bekannten Ärztinnen und Ärzte behandeln weiterhin an ihren bisherigen Standorten. Hinter den Kulissen beginnt jedoch bereits die schrittweise Zusammenführung organisatorischer und technischer Strukturen. Auch Verwaltungsabläufe werden vereinheitlicht, um das MVZ zukunftssicher aufzustellen. Die organisatorische Zentrale befindet sich zunächst am Standort Fürstenau.

„Wir starten mit einem engagierten Team und einer klaren Vision. Unser Ziel ist es, die hausärztliche Versorgung in Höxter langfristig zu sichern und das Medizinische Versorgungszentrum Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Dabei möchten wir attraktive Arbeitsbedingungen schaffen und neue Ärztinnen und Ärzte für unsere Region gewinnen. Vor allem aber wollen wir den Menschen auch künftig eine verlässliche und wohnortnahe medizinische Betreuung bieten“, so Geschäftsführerin Gabriele Dostal.

Die Gründung des MVZ ist bewusst langfristig angelegt. In den kommenden Monaten wird die Gesellschafterversammlung die strategische Ausrichtung weiterentwickeln und ein Raum- und Entwicklungskonzept erarbeiten. Ziel ist es, die Voraussetzungen für weiteres Wachstum zu schaffen und die hausärztliche Versorgung in Höxter dauerhaft zu stärken.

Auf dieser Grundlage sollen die Anforderungen an einen künftigen zentralen MVZ-Standort definiert und geeignete Entwicklungsmöglichkeiten geprüft werden. Dabei bleibt der bestehende Standort in Fürstenau ein wichtiger Bestandteil des Gesamtkonzeptes.

Mit dem offiziellen Betriebsstart ist ein bedeutender Meilenstein erreicht. Die Stadt Höxter hat gemeinsam mit allen Beteiligten die Voraussetzungen geschaffen, die hausärztliche Versorgung aktiv und zukunftsorientiert zu gestalten.

Das kommunale Medizinische Versorgungszentrum ist ein starkes Signal für die Attraktivität des Gesundheitsstandortes Höxter und ein wichtiger Baustein für die Lebensqualität der Menschen vor Ort.

„Die Stadt Höxter verbindet damit das klare Ziel, auch künftig eine leistungsfähige, moderne und wohnortnahe hausärztliche Versorgung für ihre Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen“, so Bürgermeister Daniel Hartmann.