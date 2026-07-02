Am 8. Juli geht es im Mindener Museum um Dinosaurier, Fossilien und die frühe Erdgeschichte der Region.

Minden. Das Mindener Museum lädt am Mittwoch, 08. Juli 2026, um 12:45 Uhr zur nächsten Mittagspausenführung ein. Im Mittelpunkt steht eine Reise in die Urgeschichte der Region – von der Entstehung der Erde vor 4,6 Milliarden Jahren bis zur Frage, welche Lebewesen einst in der heutigen Mindener Region vorkamen.

Die Führung nimmt die Besucherinnen und Besucher mit in die Zeit des Jura. Vor rund 165 Millionen Jahren bevölkerten Dinosaurier die Inselwelt der urzeitlichen Flachmeere. Welche Saurierarten im heutigen Minden unterwegs waren, zeigen unter anderem Spurenfossilien und fossile Knochenfunde.

Die etwa 30-minütige Führung kostet pro Person 3,50 Euro. Darin enthalten sind der Eintritt sowie die Führungsgebühr. Inhaberinnen und Inhaber von Jahreskarten zahlen 1,00 Euro.

Weitere Informationen gibt es unter www.mindenermuseum.de oder telefonisch unter 0571-972 40-20.