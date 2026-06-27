Rundgang zu Erinnerungstafeln, Gedenkplaketten, historischen Kunstwerken und gestalteten Stromverteilerkästen

Gütersloh. Geschichte ist nicht nur im Museum zu finden: Sie begegnet auch dort, wo Menschen im Alltag vorbeikommen – an Fassaden, Plätzen, Gedenkplaketten und Kunstwerken im öffentlichen Raum. Unter dem Titel „Geschichten im Vorbeigehen – Erinnerungstafeln und historisch inspirierte Kunstwerke“ lädt Gütersloh Marketing am Mittwoch, 1. Juli, um 16:30 Uhr zu einer Stadtführung ein. Treffpunkt ist der Haupteingang des Rathauses.

Im Mittelpunkt des 90-minütigen Rundgangs stehen Erinnerungstafeln, Gedenkplaketten und historisch inspirierte Kunstwerke, die an Persönlichkeiten, Gebäude und Ereignisse der Gütersloher Stadtgeschichte erinnern. Die Führung zeigt, wie Geschichte im öffentlichen Raum sichtbar wird und welche Geschichten sich hinter oft unscheinbaren Erinnerungsorten verbergen.

Ein Bestandteil des Rundgangs sind auch die seit dem Stadtjubiläum künstlerisch gestalteten Stromverteilerkästen. Sie erzählen mit Motiven historischer Persönlichkeiten und prägender Gebäude ein Stück Gütersloher Geschichte.

Tickets kosten 13 Euro pro Person, ermäßigt 11 Euro. Erhältlich sind sie in der Tourist-Information der gtm, Berliner Straße 63, sowie online über reservix.de. Zahlreiche Führungen aus dem Programm der gtm können auch als privater Rundgang gebucht werden.

Anfragen nimmt die gtm per E-Mail an gordana.janson@guetersloh-marketing.de entgegen. Eine Übersicht der anstehenden öffentlichen Stadtführungstermine gibt es unter www.guetersloh-marketing.de.

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