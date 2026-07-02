Lemgoer Fledermausnacht: Vortrag und Exkursion an der Bega

BUND Lemgo lädt am 17. Juli 2026 ins Kastanienhaus ein – mit Vortrag, Fledermäusen aus der Pflegestation und Detektoren auf Exkursion.

Lemgo. Die Lemgoer Gruppe im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland lädt zur Lemgoer Fledermausnacht ein. Auf dem Programm stehen ein Vortrag über Fledermäuse und eine anschließende Exkursion im Bereich der Bega.

Der BUND-Experte Bernd Meier führt in seinem Vortrag in die Welt der „Kobolde der Nacht“ ein. Dabei können Fledermäuse aus der Pflegestation aus nächster Nähe beobachtet werden. Außerdem geht Meier auf Eingriffe in die Lebensräume von Fledermäusen und die damit verbundenen Auswirkungen ein.

Bei der anschließenden Exkursion sollen die Teilnehmenden mithilfe von Fledermausdetektoren die Ultraschallrufe wahrnehmen, die Fledermäuse bei ihren Jagdflügen nutzen. Da die einzelnen Arten unterschiedliche Tonhöhen erzeugen, lässt sich auf diesem Weg auch feststellen, welche Arten im Bereich der Bega in Lemgo noch vorkommen.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 17. Juli 2026, im Kastanienhaus in Lemgo am Kastanienwall statt. Beginn ist um 20 Uhr, die Dauer beträgt etwa zwei Stunden. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Die Zahl der Teilnehmenden für die anschließende Exkursion ist begrenzt. Eine rechtzeitige Anmeldung ist daher per E-Mail an kontakt@bund-lemgo.de erforderlich.