Kunst am Wall, Musik an der Mauer und die Lange Kulturnacht machen die Burg Horn im Juli zum Treffpunkt für Kultur, Musik und Begegnung.

Horn-Bad Meinberg. Die Burg Horn wird im Juli erneut zum lebendigen Treffpunkt für Kunst, Musik und Begegnung. Der Horn-Bad Meinberger Kultursommer präsentiert sich auch in diesem Jahr als Dreiklang aus Kunst am Wall, Musik an der Mauer und der Langen Kulturnacht. Geplant sind vier Wochen Kunst, fünf Picknickabende und eine lange Nacht voller Überraschungen.

Die Eröffnung des Kultursommers findet am Samstag, 4. Juli 2026, um 18:30 Uhr auf der Bühne am Burgwall mit Rahmenprogramm statt. Direkt im Anschluss beginnt gegen 19:30 Uhr das erste Picknickkonzert mit Condition Blue. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Kunst am Wall: „Der Rote Faden“

Im historischen Burgturm und am Burgwall zeigt die Ausstellung unter dem Motto „Der Rote Faden“ Arbeiten von 38 Künstlerinnen und Künstlern. Zu sehen sind unter anderem Malerei, filigrane Skulpturen und großformatige Installationen.

Die Organisatorinnen Marika Cleve Bartol und Sabine Beine haben das Thema bewusst offen gehalten. Der rote Faden steht für Halt, Brüche, Neuanfänge und die unsichtbaren Verbindungen, die das Leben zusammenhalten. Bei der Eröffnung sind viele der Künstlerinnen und Künstler anwesend und geben Einblicke in ihre Arbeiten.

Die Reihe „Kunst am Wall“ wird am 4. Juli 2026 um 18:30 Uhr eröffnet. Die Ausstellung läuft bis zum 26. Juli 2026 und ist zu den Öffnungszeiten des Burgmuseums sowie bei den Abendveranstaltungen geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Musik an der Mauer: Picknickdecke nicht vergessen

Parallel zur Ausstellung lädt die Reihe Musik an der Mauer an fünf Abenden zu kostenlosen Picknickkonzerten auf der Burgwall-Wiese ein. Die Konzerte lassen sich mit einem Besuch der Kunst im Burgturm verbinden. Das bewährte Prinzip bleibt: Decke ausbreiten, Klappstuhl aufstellen, Verpflegung mitbringen und einen lauen Sommerabend mit Live-Musik genießen.

Das musikalische Spektrum reicht von Classic Rock über Singer-Songwriter-Abende bis zu Jazz- und Bossa-Nova-Klängen. Zum Auftakt sorgt die Rockformation Condition Blue für Stimmung. Die Band spielt handgemachten Classic Rock und richtet sich an alle, die zu den Hits der 70er-, 80er- und 90er-Jahre tanzen möchten.

Lange Kulturnacht am 24. Juli

Den krönenden Abschluss des Kultursommers bildet die Lange Kulturnacht am 24. Juli 2026. Geplant ist ein Abend mit Kunst, Theater und Musik, Mitmachaktionen für Groß und Klein, gastronomischen Angeboten wie Foodtrucks und einem möglichen Weindorf sowie einer Party in der Burgscheune mit DJ „Dezibl“ Bolinger.

Die Kulturnacht verbindet die Ausstellungsräume mit dem Burghof und schafft so einen roten Faden durch das gesamte Festivalgelände. Weitere Informationen gibt es unter www.inhorngemeinsam.de.

Im Kasten: Künstlerinnen und Künstler 2026

Im Burgturm: Monika Wagner, Ursula Horstmann, Claudia Herzog, Sabine Scheuss-Brinkmann, Martina Weskamp-Dittmann, Rainer Schultz, Roswitha Sroka, Klaus Göder, Monika Weyher, Elke Klare, Elke Jessen, Christine Brand, Wiebke de Jong Posthumus, Anke Flues-Meyer, Elisabeth Jux-Hiltrop, Sabine Bartsch, Christian Stork, Dagmar Stark, Maria Ritzenhoff, Margit Franzen, Erika Kohls, Anke Fabian, Susanne Wolf, Heidi Lange-Kallerhoff, Isolde Merker, Christine Hellweg, Uwe Petig, Gesine Bahn, Charlotte Heuel, Nicole Drude, Agnes Bautsch, Kirstin Schmidt, Marion Bühler, Elisabeth Hecker, Melanie Viell, Gausepohl, Sabine Beine und Marika Cleve-Bartol.

Am Wall: Isolde Merker, Anne-Marie Koch, Klaus-Peter Stock, Christian Stork, Sabine Beine und Marika Cleve-Bartol.