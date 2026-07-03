Vier Picknickkonzerte und ein Comedy-Abend laden im Juli an die Stadtmauer am Burgwall ein.

Horn-Bad Meinberg. Im Juli beginnt in Horn-Bad Meinberg eine kleine Kulturreihe, die sich in den vergangenen Jahren zu einem besonderen Sommerhöhepunkt entwickelt hat. Unter dem Titel „Musik an der Mauer“ laden vier Picknickkonzerte und ein Comedy-Abend an den Wochenenden dazu ein, Decken auszubreiten, Picknickkörbe zu öffnen und Kultur in entspannter Atmosphäre zu genießen.

Die Bühne steht an der Stadtmauer am Burgwall, direkt neben den Rosenstöcken. Gemeinsam mit den Partnern Heimatverein Horn, TV Horn-Bad Meinberg, Kulturausschuss Leopoldstal und KulturBad Meinberg hat der Verein In Horn Gemeinsam ein Kunst- und Kulturprogramm zusammengestellt. Familien, Nachbarn und Spaziergänger treffen dort auf ein Publikum, das Kulturgenuss in ungezwungener Umgebung schätzt.

Was die Reihe besonders macht, ist die Mischung aus Gelassenheit, Musik, Comedy und Sommerluft. Auf ein gastronomisches Angebot wird verzichtet. Besucherinnen und Besucher bringen Getränke oder einen kleinen Snack selbst mit. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, der Verein In Horn Gemeinsam bittet jedoch um Spenden für die Programme.

4. Juli 2026 – Condition Blue

Condition Blue eröffnet den Kultursommer am Samstag, 4. Juli 2026, ab etwa 19.30 Uhr live in Horn-Bad Meinberg. Die Band präsentiert druckvolle Gitarren, bekannte Rock-Klassiker aus den 70er- bis 90er-Jahren und eine Live-Show, die zum Tanzen und Mitsingen einlädt. Das aktuelle Line-up besteht aus Ralf Beine (vocals), Bernd Büddefeld (guitars), Uwe Schweppe (keyboards), Lalli Loewnich (bass, vocals), Andy Pohl (drums) und Friedrich-Wilhelm Geßner (sound & light). Partner des Abends ist der Heimatverein Horn.

10. Juli 2026 – Phil Stadelmann

Am Freitag, 10. Juli 2026, steht kein Konzert, sondern Stand-up-Comedy im Mittelpunkt. Phil Stadelmann präsentiert sein Solo-Programm „UNTERWEGS“. Der Abend erzählt vom echten Leben und lebt vom Publikum. Wer Picknickdecke und Lachmuskeln mitbringt, erlebt pointierte Beobachtungen, spontane Interaktion und Comedy, die nah am Alltag bleibt. Partner des Abends ist der TV Horn-Bad Meinberg.

11. Juli 2026 – Jay Minor & Josefine Boldewin

Am Samstag, 11. Juli 2026, folgt ein akustisch geprägter Abend mit Jay Minor und Josefine Boldewin. Die Singer-Songwriterin aus Steinheim steht für Deutsch-Pop im Independent-Bereich, ihre Lieder sind mitten aus dem Leben gegriffen. Jay Minor bringt virtuoses Fingerstyle-Gitarrenspiel sowie Einflüsse aus Folk, Blues, Ragtime und Latin ein. Eigene Songs, gefühlvolle Covers und ein besonderes Duett versprechen ein intimes Picknickkonzert. Partner des Abends ist der Verein In Horn Gemeinsam.

17. Juli 2026 – White Coffee

White Coffee verwandeln die Burgwiese am Freitag, 17. Juli 2026, in eine lauschige Lounge. Das Duo steht für sanft groovende Rhythmen, zweistimmigen Gesang und einen Mix aus Reggae, Jazz, Bossa Nova und Pop. Warme Arrangements, zarte Grooves und stimmungsvolle Interpretationen bekannter Songs machen den Abend zu einem entspannten Picknick bei Sonnenuntergang. Partner des Abends ist der Kulturausschuss Leopoldstal.

18. Juli 2026 – The Golden Boys & The Devil’s Angels

Zum Abschluss der Picknickreihe bringen The Golden Boys am Samstag, 18. Juli 2026, Rock’n’Roll-Feeling der 50er- und 60er-Jahre auf die Burg. Mit Unterstützung von The Devil’s Angels gibt es außerdem Sixties-Soul-Momente und Motown-Klassiker. Der Abend verbindet nostalgische Hits mit energiegeladenen Show-Momenten. Partner des Abends ist der Verein KulturBad Meinberg.