Gläserner Roadster, Fahrzeugschau, Fahrsimulatoren und kulinarisches Angebot beim OPEN HOUSE 2026

Bielefeld. Am Sonntag, 5. Juli 2026, setzt das LENKWERK Bielefeld die OPEN-HOUSE-2026-Saison mit dem Mercedes Day fort. Von 10:00 bis 16:00 Uhr sind Automobil-Begeisterte auf dem Gelände Am Stadtholz 24-26 willkommen.

Zu den besonderen Highlights des Tages zählt ein aufgeschnittener Mercedes des Mercedes-Benz R129 SL-Club e.V. Das Fahrzeug gibt den Blick auf Bauteile frei, die sonst hinter Verkleidungen verborgen bleiben, und gewährt faszinierende Einblicke in deutsche Ingenieurskunst. Der SL der Baureihe R129 wurde von 1989 bis 2001 produziert und gilt bis heute als Ikone unter den offenen Sportwagen.

Das Autohaus BERESA, offizieller Partner des Mercedes Day, bringt eine umfangreiche Fahrzeugauswahl in das LENKWERK Quartier. Im Van-Bereich stehen der vollelektrische eSprinter, die V-Klasse in langer Ausführung sowie als Marco-Polo-Ausführung und ein Oldtimer-Bus bereit. Das Pkw-Programm umfasst SL, G-Klasse, GLC, CLE, GT und E-Klasse.

Wie gewohnt sind Gäste mit eigenen Mercedes herzlich eingeladen, ihr Fahrzeug auf dem Gelände zu präsentieren und Teil der stimmungsvollen Kulisse zu werden – solange der Platz reicht.

Für Unterhaltung abseits der Fahrzeugschau sorgen Flipperautomaten und Fahrsimulatoren. Der Eintritt ist kostenfrei. Wer möchte, kann dennoch Gutes tun: Vor Ort steht eine Spendenbox von Inner Wheel bereit, über die gemeinnützige Organisationen und regionale Projekte unterstützt werden können.

Die KOCHEREI hat ab 10:00 Uhr geöffnet und bietet Frühstück sowie ab 11:30 Uhr ein Schwäbisches Buffet an. Auf dem Außengelände erwarten die Gäste außerdem herzhafte und süße Snacks, Kaffeespezialitäten und Kaltgetränke.

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