Das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake lädt am 5. Juli zu einer zweistündigen Führung mit Kostümen, Festtafel, Tanz und Tischregeln ein.

Lemgo. In der Renaissance wurde festlich, prunkvoll und mit viel höfischer Etikette gefeiert. Das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake greift diese Kultur am Sonntag, 5. Juli 2026, um 15 Uhr mit einer Erlebnisführung für Familien auf. Unter dem Titel „Fürstlich feiern auf Schloss Brake. Von Tanzmeistern, Tafelzier und Tischregeln“ lädt das Museum zu einem Rundgang durch die Dauerausstellung ein.

Dabei wird die Zeit der Renaissance lebendig: Die Besucherinnen und Besucher schlüpfen mithilfe historischer Kostüme in die Rolle einer höfischen Gesellschaft, decken eine Festtafel und erfahren anschaulich, wie damals getafelt, getanzt und gefeiert wurde. Die prachtvollen Ausstellungsstücke des Hauses geben den passenden Rahmen, denn in der Renaissance ließen es die Adeligen gern aufwendig und glanzvoll angehen.

Die Erlebnisführung dauert zwei Stunden und richtet sich besonders an Familien mit Kindern. Der Eintritt kostet 8 Euro für Erwachsene. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet das Museum um vorherige Anmeldung unter Tel. 05261/2502190 oder per E-Mail an kasse@museum-schloss-brake.de.