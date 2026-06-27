Am 4. Juli 2026 zeigt eine Sonderführung am Hermannsdenkmal das Leben und technische Wirken von Ernst von Bandel.

Detmold. Wer das Hermannsdenkmal besucht, bewundert meist die beeindruckende Statue selbst. Doch wer war eigentlich Ernst von Bandel, der Schöpfer des Denkmals, der 37 Jahre lang an diesem Lebenswerk arbeitete? Am Samstag, 4. Juli 2026, um 14.00 Uhr bietet die Führung „Auf den Spuren von Bandel“ die Gelegenheit, den visionären Baumeister und genialen Ingenieur neu zu entdecken.

Teilnehmende tauchen tief in das Leben und Wirken von Bandel ein. Das Hermannsdenkmal ist weit mehr als ein Ausflugsziel: Es ist das Ergebnis eines jahrzehntelangen, leidenschaftlichen Engagements. Interessierte erhalten einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Entstehungsgeschichte und erfahren, wie die gewaltige Statue einst auf ihren Sockel kam.

Ein besonderes Highlight der Führung ist der Zugang zu sonst verborgenen Bereichen. Neben dem Aufstieg zur Aussichtsplattform, die einen besonderen Ausblick bietet, öffnet die Führung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den normalerweise verschlossenen Kuppelraum. Dort wird das technische Genie Bandels unmittelbar erlebbar.

Das Angebot richtet sich an alle Geschichtsinteressierten und Denkmal-Fans, die das Wahrzeichen aus der Sicht seines Schöpfers erleben möchten. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um eine frühzeitige Buchung gebeten.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten gibt es im Ticketshop unter www.hermannsdenkmal.de. Der direkte Ticketlink lautet: https://t1p.de/baumeister_hd.

Kosten: 18,00 Euro pro Person

Dauer: ca. 90 Minuten

Treffpunkt:

WALK – Tourist Info am Hermannsdenkmal

Grotenburg 52

32760 Detmold

Tel. 05231/621165

hermannsdenkmal@landesverband-lippe.de

www.hermannsdenkmal.de

Hintergundinformation Hermannsdenkmal:

Das Hermannsdenkmal ist eines der bekanntesten und beliebtesten Denkmäler in Deutschland. Das von Ernst von Bandel erbaute und 1875 fertiggestellte Denkmal ist heute ein Mahnmal für Frieden und Völkerverständigung. Rund 500.000 Besucherinnen und Besucher kommen jährlich zum Denkmal. 2009 wurde die Waldbühne am Hermannsdenkmal errichtet. In einem idealen Waldareal zu Füßen des Denkmals gelegen, bietet sie eine faszinierende Kulisse für Konzerte, Comedy-Shows oder das beliebte Mondscheinkino.

Der Landesverband Lippe ist Sachwalter des Hermannsdenkmals. Über das Hermannsdenkmal hinaus zählen zu den bedeutenden Einrichtungen und Vermögenswerten des Landesverbandes Lippe: die Externsteine, das Lippische Landesmuseum Detmold, die Lippische Landesbibliothek Detmold, das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, die Lippische Kulturagentur, die Burg Sternberg, Denkmäler, Immobilien und Domänen, rund 15.900 Hektar naturnah und nachhaltig bewirtschafteter Wald sowie rund 3.300 Hektar landwirtschaftliche Flächen.

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