Regenbogenfahne vor dem Stadthaus Höxter gehisst

Stadt Höxter und Bündnis für Demokratie und Vielfalt setzen zum Abschluss des Pride-Monats ein Zeichen für Toleranz, Respekt und Gleichberechtigung.

Höxter. Zum Abschluss des Pride-Monats hat die Stadt Höxter gemeinsam mit dem Bündnis für Demokratie und Vielfalt ein sichtbares Zeichen für Toleranz, Respekt und die Gleichberechtigung aller Menschen gesetzt. Vor dem Stadthaus wurde am 29.06.2026 im Beisein von Bürgermeister Daniel Hartmann, der Gleichstellungsbeauftragten Nadine Nolte sowie Vertreterinnen und Vertretern des Bündnisses ein gemeinsames Foto vor der gehissten Regenbogenfahne aufgenommen.

Die Regenbogenfahne steht weltweit als Symbol für Vielfalt, Akzeptanz und die Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren Menschen (LSBTIQ+). Der Pride-Monat erinnert an den langen Einsatz für gleiche Rechte und macht zugleich deutlich, dass Ausgrenzung und Diskriminierung auch heute noch Realität sind.

„Vielfalt, Respekt und gegenseitige Wertschätzung sind wichtige Grundlagen unseres Zusammenlebens. Mit dem Hissen der Regenbogenfahne setzen wir ein sichtbares Zeichen dafür, dass in Höxter alle Menschen willkommen sind und ihren Platz in unserer Stadtgesellschaft haben“, betont Bürgermeister Daniel Hartmann.

Mit dem Hissen der Regenbogenfahne bekennt sich die Stadt Höxter zu einer offenen, vielfältigen und demokratischen Gesellschaft, in der alle Menschen respektiert und wertgeschätzt werden. Gemeinsam mit dem Bündnis für Demokratie und Vielfalt möchte die Stadt ein klares Signal für Menschenwürde, Zusammenhalt und ein friedliches, diskriminierungsfreies Miteinander setzen.