Bei „Mittwochs auf der Burg“ verbindet der Singer-Songwriter persönliche Geschichten, soulful Pop und akustisches Storytelling. Der Eintritt ist frei.

Bielefeld. Im Rahmen der Konzertreihe „Mittwochs auf der Burg“ ist am Mittwoch, 1. Juli, der Singer-Songwriter Kevin Rabemanisa mit seiner Band im Innenhof der Sparrenburg zu Gast. Beginn ist um 19.45 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das Publikum kann sich auf einen Abend mit persönlichen Geschichten, musikalischer Vielfalt und spürbarer Freude an der Musik freuen. Kevin Rabemanisa, der in Deutschland lebt und Wurzeln in Madagaskar hat, verbindet gemeinsam mit seiner Band soulful Pop, akustisches Storytelling und subtile World-Music-Einflüsse zu einem warmen, zeitgemäßen Live-Sound.

Inspiriert von international bekannten Künstlerinnen und Künstlern wie Tracy Chapman, Jason Mraz und Stevie Wonder begann Kevin Rabemanisas musikalische Reise im Alter von 15 Jahren. Seine Songs schöpfen aus Alltagserfahrungen und persönlichen Geschichten. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Liebe, Selbstvertrauen, Zugehörigkeit, Fürsorge und die Kraft kleiner Momente.

Den Abend eröffnet Beatwo, ein Percussion-Duo aus Bielefeld und Köln. Mit Handpan, Marimbaphon und weiteren Schlagwerkinstrumenten entwickelt das Duo eigene Klangwelten. Inspiriert von Rhythmen, Klangfarben und Stimmungen verschiedener musikalischer Traditionen verweben Beatwo diese Einflüsse zu einer offenen Klangsprache.

Kevin Rabemanisa steht mit folgender Besetzung auf der Bühne: Kevin Rabemanisa – Gesang, Antonio Risteski – Bassgitarre, Raphael Schweitzer – E-Gitarre, Laurenz Wenk – Saxofon und Chris Wirtz – Schlagzeug.

Die Publikumskapazität auf der Sparrenburg ist begrenzt. Ab 500 Personen werden die Zugänge geschlossen.

Dieser Eintrag ist ohne Gewähr. Bitte prüfe auf der Webseite des Veranstalters, ob es Änderungen gibt.

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