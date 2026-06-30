Die Zentrale Studienberatung informiert am 8. Juli 2026 per Zoom über Studiengänge, Bewerbung, Hochschularten und Finanzierung.

Online. Wer sich für ein Studium interessiert, aber noch nicht genau weiß, was auf dem Weg dorthin wichtig ist, erhält bei der Online-Infoveranstaltung „Rund ums Studium“ einen allgemeinen Überblick zur Studienorientierung.

Im Mittelpunkt stehen grundlegende Fragen: Welche Studiengänge gibt es und wie findet man sie? Was unterscheidet eine Universität von einer Fachhochschule? Wie läuft eine Bewerbung ab? Und welche Möglichkeiten gibt es, ein Studium zu finanzieren?

Der Informationsvortrag richtet sich an Schüler*innen und Studieninteressierte. Veranstalter ist die Zentrale Studienberatung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 8. Juli 2026, von 17:00 bis 18:00 Uhr online über Zoom statt. Hinweise zur Teilnahme an einem Zoom-Meeting gibt es unter Wie nehme ich an einem Zoom-Meeting teil?. Bitte beachtet werden das Mindestalter von 16 Jahren für die Nutzung von Zoom sowie die Datenschutzhinweise des Veranstalters.

Der Zoom-Link wird am Tag der Veranstaltung im Veranstaltungskalender veröffentlicht.