Langer Abend der Studienberatung in Bielefeld am 25. Juni

Universität Bielefeld und Hochschule Bielefeld informieren gemeinsam über Studienangebote, Bewerbung und Orientierung für den Studienstart.

Bielefeld. Die Zentralen Studienberatungen der Universität Bielefeld und der Hochschule Bielefeld (HSBI) laden am Donnerstag, 25. Juni, zum „Langen Abend der Studienberatung“ ein. Von 17 bis 21 Uhr können sich Schüler:innen, (Fach-)Abiturient:innen und weitere Studieninteressierte in der Universität Bielefeld rund um das Thema Studium informieren und beraten lassen.

Das gemeinsame Angebot richtet sich an alle, die zum Wintersemester 2026/27 oder später ein Studium beginnen möchten. Kurz vor Bewerbungsschluss Mitte Juli erhalten Interessierte umfassende Informationen sowie Orientierungs- und Entscheidungshilfe. Auch bereits eingeschriebene Studierende, die ihr Studienfach oder den Hochschulstandort wechseln möchten, können das Beratungsangebot nutzen.

Berater:innen der Universität Bielefeld und der HSBI beantworten vor Ort persönliche Fragen zum Studium: Wie funktioniert Studieren? Welche Fächer kommen in Frage? Wie und wo ist eine Bewerbung möglich? Ergänzend vermittelt ein Vortrag einen ersten Überblick über die Studienangebote und Zugangsvoraussetzungen.

Der Lange Abend findet in diesem Jahr im neu sanierten Teil der Universität Bielefeld statt. Veranstaltungsort ist das Universitätshauptgebäude, Raum B2-126. Das Angebot ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte können den gesamten Abend bis 21 Uhr nutzen, um Wartezeiten zu verkürzen.

Weitere Informationen gibt es bei der Hochschule Bielefeld unter www.hsbi.de/zsb/langer-abend und bei der Universität Bielefeld unter www.uni-bielefeld.de/einrichtungen/zsb/studienberatung/langer-abend.