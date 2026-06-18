HSBI-Ausstellung „Manchmal fehlen mir die Worte“ eröffnet am 18. Juni

Studierende des Fachbereichs Gestaltung zeigen in Bielefeld Arbeiten zu Gleichberechtigung, Schrift und öffentlichem Raum.

Bielefeld. Am Donnerstag, 18. Juni, um 18 Uhr, öffnet am Fachbereich Gestaltung der Hochschule Bielefeld (HSBI) die HSBI-Ausstellung „Manchmal fehlen mir die Worte“. In der Galerie an der Lampingstraße 3 in Bielefeld sind Arbeiten aus dem Seminar „Public Speaking: Schrift im öffentlichen Raum“ zu sehen.

Das Seminar stand unter der Leitung der Designerin Chris Campe. Ausgangspunkt waren Fragen wie „Was habe ich zu sagen?“ und „Welche Worte sind für den öffentlichen Raum bestimmt?“ Im Verlauf des Seminars kristallisierte sich Gleichberechtigung als gemeinsamer Nenner heraus.

Unter diesem Oberbegriff reicht die Bandbreite der Texte von Alltagserfahrungen, die das Leben von Frauen prägen, über innere Welten als Rückzugsort bis hin zu den psychologischen Folgen zunehmender Klimaschäden. Die Studierenden erprobten, wie sich solche Themen und Verbindungen mit Text sichtbar machen lassen.

Für die Umsetzung im Großformat entwickelten die Teilnehmenden individuelle Schriftformen und arbeiteten mit ungewohnten analogen Schreibwerkzeugen wie Schwammpinseln und Malerrollen. So entstanden Schriftbilder, die im öffentlichen Raum Wirkung entfalten und persönliche Aussagen sichtbar machen.

Mit der Ausstellung „Manchmal fehlen mir die Worte“ präsentieren die Studierenden ihre Ergebnisse in der Galerie in der Lampingstraße. Nach der Eröffnung ist die Ausstellung noch bis zum 10. Juli zu den Öffnungszeiten der Lampingstraße zu sehen: montags bis freitags von 7 bis 22 Uhr.

Auf einen Blick:

Ausstellung: „Manchmal fehlen mir die Worte“

Eröffnung: Donnerstag, 18. Juni, 18 Uhr

Ort: Fachbereich Gestaltung der HSBI, Lampingstraße 3, 33615 Bielefeld

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 7 bis 22 Uhr

Laufzeit: bis zum 10. Juli