Mitmach-Aktion zum Sommerfelder Platz in Vlotho beim Pink Friday

Beim Pink Friday können Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen für mehr Aufenthaltsqualität, Begrünung und Klimaanpassung auf dem Sommerfelder Platz einbringen.

Vlotho. Wie soll der Sommerfelder Platz in Zukunft aussehen? Welche Wünsche haben Bürgerinnen und Bürger für den Platz, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern? Und wie kann er besser auf die Herausforderungen des Klimawandels vorbereitet werden? Mit diesen Fragen beschäftigt sich eine Studentin im Rahmen ihrer Bachelorarbeit gemeinsam mit der Stadt Vlotho.

Beim Pink Friday am Freitag, 19. Juni, lädt sie von 12 bis 21 Uhr zu einer Mitmach-Aktion in die Obere Lange Straße ein. An einem Aktionsstand können Besucherinnen und Besucher ihre Ideen, Wünsche und Erfahrungen rund um den Sommerfelder Platz einbringen.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie der Platz künftig klimaresilient und zugleich attraktiv gestaltet werden kann. Themen wie Beschattung, Begrünung und Aufenthaltsqualität spielen dabei eine wichtige Rolle – insbesondere mit Blick auf immer häufiger auftretende heiße Sommertage.

Die gesammelten Anregungen und Einschätzungen fließen in die Bachelorarbeit ein und liefern zugleich wertvolle Impulse für die zukünftige Entwicklung des Sommerfelder Platzes.

Die Stadt Vlotho unterstützt die Aktion und freut sich über eine rege Beteiligung. Alle Interessierten sind eingeladen, vorbeizukommen und ihre Ideen für die Zukunft des Sommerfelder Platzes zu teilen.

Mitmach-Aktion zum Sommerfelder Platz

Freitag, 19. Juni

12 bis 21 Uhr

Obere Lange Straße, Vlotho

im Rahmen des Pink Friday

Kontakt für Rückfragen bei der Stadt Vlotho:

Karoline Wüppenhorst, Telefon: 05733 924-145