Gütersloher Feierabendmarkt am 24. Juni auf dem Konrad-Adenauer-Platz

Musik von Threenabox, regionale Gastronomie und Informationen zum Zentrenmanagement stehen von 16 bis 21 Uhr im Mittelpunkt.

Gütersloh. Der Gütersloher Feierabendmarkt lädt am 24. Juni erneut auf den Konrad-Adenauer-Platz ein. Von 16 bis 21 Uhr können Besucherinnen und Besucher den Tag bei gutem Essen, Getränken und Musik ausklingen lassen. Der Platz vor dem Gütersloher Rathaus wird dabei wieder zu einem Treffpunkt zum Verweilen, Abschalten und Zusammenkommen.

Für die musikalische Stimmung sorgt am 24. Juni die Gütersloher Band Threenabox. Sie spielt Rock- und Pop-Hits der 90er und 2000er Jahre.

Auch kulinarisch bietet der Feierabendmarkt eine breite Auswahl. Insgesamt 14 überwiegend regionale Gastronomiebetriebe sind vor Ort: Ben’s Schlemmerhütte, Bistro Maries, Burgos Luque & Lamäng Brasserie Wiedenbrück, Dragon Hot Dog, Ems Event, Fratelli Ferraro, JAL Eventgastronomie, MeinThai Streetfood, noa Entertainment, Pizzeria Gusto, Roastman’s Foodtruck, Spanische Ecke, Stadtmetzgerei Müller und Thalia Food.

Zum Angebot gehören unter anderem Arancini, Hot Dogs, Spiralkartoffeln, Crêpes und Sandwiches sowie ein weiterer Getränkestand. Neu dabei sind Bubble-Eisbecher bei Thalia Food, bei denen Eis mit kleinen Waffelkugeln als Topping garniert wird. Außerdem bietet die Spanische Ecke Tapas und Sangria an.

Das Team des Zentrenmanagements ist beim Feierabendmarkt ebenfalls mit einem Infostand vertreten. Dort werden aktuelle Projekte vorgestellt, außerdem steht das Team für Gespräche rund um die Innenstadt zur Verfügung. Das Zentrenmanagement ist ein Zusammenschluss aus dem städtischen Fachbereich Stadtplanung, Gütersloh Marketing und der Wirtschaftsförderung concept GT.

Der Feierabendmarkt ist eine Veranstaltung von Gütersloh Marketing. Unterstützt wird die Reihe von der Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold als Hauptsponsor. Weitere Informationen gibt es unter www.guetersloh-marketing.de.

Ausblick auf die weiteren Termine: Der Gütersloher Feierabendmarkt findet erneut am Mittwoch, 29. Juli, mit chilligen Klängen von DJ Leon Altemeier statt. Am 4. November folgt ein Herbst-Spezial, bei dem DJ Maik Budde mit den größten Hits der 80er und 90er Jahre den Feierabendmarkt ausklingen lässt.