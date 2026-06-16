Abendführung mit Wein im Mindener Museum am 20. Juni

Für den 1,5-stündigen Rundgang durch die Mindener Stadtgeschichte sind noch Plätze frei. Die Teilnahme ist auf 16 Personen begrenzt.

Minden. Für die Abendführung mit Wein am Samstag, 20. Juni, sind im Mindener Museum noch Plätze frei. In gemütlicher Atmosphäre begeben sich die Teilnehmenden ab 18 Uhr auf einen etwa 1,5-stündigen Rundgang durch die Mindener Stadtgeschichte.

Ausgestattet mit einem Glas Wein lernen sie in der neuen Dauerausstellung des Museums Highlights der 1.225-jährigen Stadtgeschichte kennen. Dabei werfen sie auch einen Blick auf die Ur- und Frühgeschichte der Region und entdecken spannende archäologische Funde.

Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Person. Um vorherige Anmeldung per E-Mail an museum@minden.de oder telefonisch unter 0571-9724020 wird gebeten. Die Teilnahme ist auf 16 Personen begrenzt.