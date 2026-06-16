LWL-Museumstour 2026/2027 führt durch 20 Museen

Die neue Broschüre stellt Ausstellungen, Veranstaltungen und Kulturangebote der LWL-Museen in Westfalen-Lippe vor.

Westfalen-Lippe. Die LWL-Museumstour 2026/2027 ist erschienen. Bereits zum 29. Mal lädt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) Kulturinteressierte zu einer Entdeckungsreise durch die Museumslandschaft Westfalens ein. Auf über 100 Seiten bietet die Broschüre einen Überblick über Ausstellungen, Veranstaltungen und aktuelle Kulturangebote der 20 LWL-Museen. Ergänzt wird sie durch einen Exkurs zu zwei weiteren Museen aus Westfalen-Lippe sowie zu den LVR-Museen im Rheinland.

Millionen Jahre alte Fossilien, Alltagskultur aus fünf Jahrhunderten und zeitgenössische Kunst: Die LWL-Museen erweitern 2026 und 2027 ihr Angebot und zeigen mit neuen Ausstellungen spannende Perspektiven auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Ab Sommer 2026 kehren die Dinosaurier ins LWL-Museum für Naturkunde mit Planetarium in Münster zurück. Die neue paläontologische Landesausstellung präsentiert zahlreiche Fossilien. Gigantische Skelette und feinste Spuren machen sichtbar, wie sich das Leben über Millionen Jahre hinweg entwickelt und verändert hat.

Ebenfalls im Sommer 2026 erweitert das LWL-Freilichtmuseum Detmold sein Angebot. Das neue Eingangs- und Ausstellungsgebäude, das der LWL im Juli 2026 eröffnet, macht erstmals die ganzjährige Ausstellung zentraler Objekte aus 500 Jahren Alltagskultur möglich. Mit diesem Schritt beginnt auch ein neues Kapitel: Künftig trägt das Museum den Namen „LWL-Museum Hellerlecht“.

Im LWL-Museum Ziegelei Lage im Kreis Lippe lädt die neue Dauerausstellung „Von Babylon bis zum Mond“ mit interaktiven Spielen zu einer Zeitreise durch die Baugeschichte ein. Im September 2026 eröffnet mit „Potzblitz Preußen!“ zudem die neue Dauerausstellung im LWL-Preußenmuseum Minden. Sie beleuchtet 400 Jahre preußische Geschichte zwischen Klischee und Wirklichkeit, bricht vertraute Bilder auf und zeigt, wie stark Preußen Kultur, Alltag und Gesellschaft bis heute prägt.

„In unseren Museen ist für jede:n was dabei: von der Geschichte unserer Region bis zu spannenden zeitgenössischen Themen, ob jung oder alt, mit oder ohne Behinderung. Auch für Personen mit geringem Einkommen machen wir die kulturelle Teilhabe möglich. Die LWL-Museumstour spiegelt unser lebendiges und vielseitiges Programm wider und lädt dazu ein, auf Entdeckungsreise zu gehen“, sagt LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger.

Auch der beliebte LWL-Museums-Pass ist wieder Teil der Broschüre. Besucher:innen können in den Museen Stempel sammeln und erhalten ab sieben Stempeln ein Überraschungspaket. Wer alle 19 Stempel sammelt, hat die Chance, eine LWL-MuseumsCard zu gewinnen.

Für jüngere Leser:innen bietet das diesjährige Bastelextra mehrere Überraschungen. Dazu gehören eine Anleitung zum Falten eines westfälischen Schwimmsauriers sowie Vorschläge zum Gestalten des Geländes eines Freilichtmuseums, etwa mit Fachwerkhaus, Pferden, Hühnern und Apfelbäumen. Ein Zahlenrätsel und ein Ausmalbild laden außerdem dazu ein, die Welt der Dinosaurier spielerisch zu entdecken.

Die LWL-Museumstour 2026/2027 ist ab sofort kostenlos in allen LWL-Museen und an zahlreichen Infoständen erhältlich. Digital steht sie unter www.lwl-kultur.de/de/lwl-museen/lwl-museumstour/ als barrierefreies PDF zur Verfügung. Druckexemplare können Interessierte außerdem telefonisch unter 0251-591 3865 oder per E-Mail an kultur@lwl.org bestellen. In Kürze folgt zudem eine Hörversion für blinde und sehbehinderte Menschen.