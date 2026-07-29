Erdbeerleckereien, Eis, Tanzeinlagen und Kinderaktionen sorgten für Begegnungen und gute Stimmung in der Senioreneinrichtung am Tiefenweg

Gütersloh. Das Sommerfest im Kursana Domizil Gütersloh hat Bewohner, Angehörige und Gäste zu einem abwechslungsreichen Nachmittag zusammengebracht. Im Mittelpunkt stand ein generationsübergreifendes Miteinander mit vielfältigem Programm und zahlreichen Begegnungen.

In der Senioreneinrichtung am Tiefenweg erlebten die Teilnehmenden Tanzeinlagen, Eisspezialitäten und Erdbeerleckereien sowie verschiedene Mitmachangebote. Auch ein Tag der offenen Tür gehörte zum Programm und bot Interessierten Einblicke in die Einrichtung.

Jessica Hagenkötter, Leiterin der sozialen Betreuung, betont die Bedeutung solcher Veranstaltungen: „Die Bewohner waren in der Gemeinschaft von Angehörigen und Gästen. Es fand ein reger und fröhlicher Austausch statt.“ Gleichzeitig würdigt sie das Engagement des Teams, das den Tag gemeinsam organisiert hat.

Erdbeeren als thematischer Schwerpunkt

Ein inhaltlicher Fokus lag auf dem Thema Erdbeeren. Neben frischem Erdbeerkuchen wurde am Abend Erdbeerbowle serviert. Nach der Kaffee- und Kuchenzeit klang das Fest mit einem gemeinsamen Grillen und kühlen Getränken aus.

Für zusätzliche Abwechslung sorgte ein externer Eiswagen, der verschiedene Sorten anbot und bei sommerlichen Temperaturen gut angenommen wurde. Auch Zuckerwatte stand für die Gäste bereit.

Programm für alle Generationen

Kinder konnten sich beim Kinderschminken kreativ betätigen. Gleichzeitig nutzten Besucherinnen und Besucher die angebotenen Hausführungen, um sich ein Bild von der Einrichtung zu machen.

Für Unterhaltung sorgten zudem zehn Mädchen des Sportvereins Blau-Weiß Beelen mit ihren Tanzauftritten. Auch Mitarbeitende des Hauses beteiligten sich am Programm: Joachim Heinze präsentierte in Anlehnung an Rex Gildo das Stück „Fiesta Mexicana“, während Claudia Gassei und Nelly Ayoub als „Wildecker Herzbuben“ auftraten.

Das Sommerfest im Kursana Domizil Gütersloh wurde von allen Beteiligten als gelungenes Beispiel für gemeinschaftliches Erleben wahrgenommen. „Die Stimmung war sehr gut, die Bewohner hatten viel Spaß und die Kinder haben bei dem warmen Wetter im Garten gespielt“, fasst Jessica Hagenkötter ihre Eindrücke zusammen.

Über Kursana

Kursana gehört zur Dussmann Group, die rund 72.000 Mitarbeitende in 23 Ländern beschäftigt und Dienstleistungen rund um den Menschen anbietet. Das 1985 gegründete Unternehmen betreibt bundesweit 95 Standorte und betreut etwa 10.500 Seniorinnen und Senioren.