Erweiterter Wochenmarkt in Büren: Anbieter gesucht

Für die Termine am 12. September und 21. November können sich Händler, Gastronomen, Dienstleister und Kreative bewerben

Büren. Der Erweiterte Wochenmarkt in Büren findet 2026 noch zweimal statt und bietet neuen Anbieterinnen und Anbietern die Möglichkeit, ihre Produkte, Dienstleistungen oder kulinarischen Konzepte auf dem Bürener Marktplatz zu präsentieren.

Bei dem Veranstaltungsformat werden die bekannten Stände des regulären Wochenmarktes durch wechselnde Angebote ergänzt. Besucherinnen und Besucher können dadurch regionale Spezialitäten, handgefertigte Produkte, gastronomische Angebote, Dienstleistungen und kreative Ideen kennenlernen und mit den Menschen hinter den jeweiligen Konzepten ins Gespräch kommen.

Wie vielfältig der Erweiterte Wochenmarkt in Büren gestaltet werden kann, zeigte die Veranstaltung am 6. Juni. Neben den regulären Marktständen wurden unter anderem Käsekreationen, Honig- und Senfprodukte sowie gastronomische Angebote präsentiert. Hinzu kamen Dienstleistungen wie das Schärfen von Messern, Scheren und Gartengeräten, Informationsstände und individuelle Lasergravuren. Ein Pop-up-Café und eine Hüpfburg ergänzten das damalige Programm.

Teilnahme auch für neue Anbieter möglich

Das Konzept richtet sich ausdrücklich auch an Anbieterinnen und Anbieter, die bislang noch nicht auf dem Bürener Wochenmarkt vertreten waren. Gefragt sind unter anderem regionale Spezialitäten, handgefertigte Waren, individuelle Dienstleistungen, kulinarische Angebote und weitere besondere Ideen.

Die nächsten Termine sind am Samstag, 12. September 2026, und am Samstag, 21. November 2026. Interessierte, die mit einem Stand oder einem eigenen Angebot teilnehmen möchten, können sich per E-Mail an die Wirtschaftsförderung der Stadt Büren unter wirtschaft@bueren.de wenden.