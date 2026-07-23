Das Lemgoer Familienunternehmen überzeugte im Innovationswettbewerb besonders in der Kategorie Innovationserfolg.

Lemgo/Heidelberg. Das Familienunternehmen Brasseler ist 2026 zum dritten Mal mit dem Innovationssiegel TOP 100 ausgezeichnet worden. Die Übergabe erfolgte im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit im Heidelberg Congress Center. Brasseler zählt damit nach den Auszeichnungen in den Jahren 2022 und 2023 erneut zu den prämierten mittelständischen Unternehmen.

Auszeichnung für Innovationserfolg

TOP-100-Mentor Christian Wulff, Bundespräsident a. D., gratulierte den ausgezeichneten Unternehmen persönlich. Für Brasseler nahm unter anderem Michael Küllmer, Head of Innovation Management, die Auszeichnung entgegen. Im wissenschaftlichen Auswahlverfahren erzielte das Unternehmen in seiner Größenklasse insbesondere in der Kategorie Innovationserfolg ein gutes Ergebnis.

Die Innovationskraft der teilnehmenden mittelständischen Unternehmen wurde anhand von mehr als 100 Kriterien in fünf Kategorien untersucht. Die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs liegt bei Prof. Dr. Nikolaus Franke.

Stephan Köhler, Sprecher der Geschäftsführung, bezeichnete die erneute Auszeichnung als Bestätigung der kontinuierlichen Entwicklungsarbeit innerhalb der Brasseler-Gruppe. Zugleich sei sie ein Ansporn, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und weitere Lösungen zu entwickeln, die Anwendern und Patienten einen konkreten Nutzen bieten.

Instrumente für Dentalbranche und Chirurgie

Brasseler entwickelt unter der Marke Komet Präzisionsinstrumente und Systemlösungen für die Dentalbranche und die Chirurgie. Die Produkte werden nach Unternehmensangaben an Anforderungen aus der praktischen Anwendung ausgerichtet und kontinuierlich weiterentwickelt.

Zu den genannten Beispielen gehört EnDrive, ein Antrieb für Wurzelkanalinstrumente, der mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet wurde. Ein weiteres Produkt ist das Instrument Rocky von Komet Dental. Es wurde für die Entfernung besonders harter vollkeramischer Kronen aus Zirkonoxid oder Lithiumdisilikat entwickelt und soll eine hohe Schneidleistung mit langer Nutzungsdauer verbinden.

Michael Küllmer erklärte, bei der Innovationsarbeit komme es darauf an, Ideen, Rückmeldungen aus der Praxis und technologische Kompetenz in konkrete Lösungen zu überführen. Daran werde sowohl am Standort Lemgo als auch innerhalb der gesamten Brasseler-Gruppe weitergearbeitet.

Austausch mit Praxis und Wissenschaft

Eine wichtige Grundlage bildet nach Angaben des Unternehmens der direkte Austausch mit Anwendern, Kunden, Universitäten und externen Fachleuten. Dazu nutzt Brasseler unter anderem die Komet Academy, internationale Fachveranstaltungen und die Zusammenarbeit mit Key-Opinion-Leadern. Erkenntnisse aus der Praxis sollen auf diesem Weg in die Produktentwicklung zurückfließen.

Nach der dritten TOP-100-Auszeichnung will Brasseler seine Innovationskultur weiter stärken, die Zusammenarbeit innerhalb der Unternehmensgruppe ausbauen und neue Lösungen für Anwenderinnen und Anwender entwickeln.

Über Brasseler

Die Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG ist ein international tätiges Familienunternehmen mit Sitz in Lemgo. Seit der Gründung im Jahr 1923 entwickelt, produziert und vertreibt Brasseler unter der Marke Komet Instrumente und Lösungen für die Dentalmedizin, die Chirurgie und die Implantologie. Rund 1.500 Mitarbeitende weltweit, davon etwa 1.200 am Standort Lemgo, stehen für Qualität, Innovationskraft und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Brasseler beliefert Kunden in über 100 Ländern und verbindet eigene Forschung und Entwicklung mit einem klaren Fokus auf Anwendernutzen und Patientensicherheit.

Über Komet Medical

Unter der Marke Komet Medical tritt Brasseler auf dem Markt als einer der führenden internationalen Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisationen (CDMO) für knochenchirurgische Verbrauchswerkzeuge und Produkte für die dentale Implantologie auf. Komet Medical unterstützt weltweit Medizintechnikunternehmen aus den Bereichen der Orthopädie und Traumatologie, HNO- und Neurochirurgie sowie dentalen Implantologie von der Planung und Entwicklung bis hin zur vollständigen Fertigung und sterilen Verpackung ihrer Instrumente und darüber hinaus.

Über Komet Dental

Seit 1923 vertreibt Brasseler unter dem Namen Komet Dental das weltweit größte Herstellerlieferprogramm an rotierenden Dentalinstrumenten und Systemen, unter anderem für Zahnärzte, Zahntechniker, Kieferchirurgen sowie -orthopäden. Rund 25.000 rotierende Dentalinstrumente und -systeme sind über Vertriebsgesellschaften und Partner in rund 100 Ländern weltweit erhältlich. Zum umfassenden Sortiment gehören ausgereifte Standard-Instrumente und innovative Lösungen, die branchenweite Standards setzen. Neben dem klassischen „Rosenbohrer“ gehören zum Beispiel Kronentrenner, Composite-Entferner und Polierer zum breiten Portfolio. Der Bereich der Endodontie wächst deutlich dank neuer Entwicklungen und deckt nahezu den gesamten Ablauf der Wurzelkanalbehandlung ab. Dienstleistungen wie die Komet Academy mit Schulungen zur Anwendung der Produkte runden das Angebot ab.