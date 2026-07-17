Kinder können Schmuck gestalten, mit Perlen basteln und das Museum bei verschiedenen Familienrallyes entdecken

Minden. Das Mindener Museum startet mit mehreren Mitmachangeboten in die erste Ferienwoche. Bei zwei Kreativaktionen für Kinder und Jugendliche sind noch Plätze frei.

Am 21. Juli von 14 bis 17 Uhr können Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren eigenen Schmuck gestalten. Zunächst lassen sich die Teilnehmer*innen im Museum von 3.000 Jahre alten Schmuckstücken aus der Bronzezeit inspirieren. Anschließend fertigen sie aus Perlen, Draht und Naturmaterialien eigene Kreationen. Die Teilnahme kostet 12 Euro pro Kind.

Auch beim „Perlenzauber“ am 23. Juli von 9 bis 12 Uhr sind noch Plätze verfügbar. Das Angebot richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Aus bunten und glitzernden Perlen entstehen Anhänger, Armbänder und lustige Perlenschlangen. Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Kind.

Für beide Ferienaktionen ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an museum@minden.de oder telefonisch unter 0571 9724020 erforderlich. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt fünf, die Höchstzahl 15 Kinder.

Rallyes für Familien bieten darüber hinaus die Möglichkeit, das Museum und die Stadtgeschichte gemeinsam zu erkunden. In der Sonderausstellung „Zwischen allen Stühlen“ vermittelt ein Familienquiz Wissenswertes über „alles Mögliche zum Sitzen aus der Sammlung des Museums“.

Zwei Forscherkoffer zu den Themen Dinosaurier und Feuer laden dazu ein, die Dauerausstellung kennenzulernen. Familien, die sich mit der Stadtgeschichte seit dem Mittelalter beschäftigen möchten, können einen Rucksack samt Rätselheft ausleihen und damit eine Stadtrallye durch die Mindener Innenstadt unternehmen.

Die Rallyes richten sich an Familien mit Kindern ab sechs Jahren und können während der Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag, jeweils von 12 bis 18 Uhr, ausgeliehen werden. Erwachsene zahlen 4 Euro Eintritt, Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Je nach Rallye fällt zusätzlich eine Ausleihgebühr von 1 Euro an.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Mindener Museums.