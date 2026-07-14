Gräfliche Kliniken fördern zwei Sportvereine mit je 1.000 Euro

TuS Teutonia Vinsebeck und TuS Bad Driburg werden für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet

Bad Driburg. Die Gräflichen Kliniken Bad Driburg unterstützen gleich zwei Sportvereine aus der Region mit jeweils 1.000 Euro. Im Rahmen der Aktion „1.000 Euro für Ihren Sportverein – Wir fördern Bewegung und Engagement“ wurden der TuS Teutonia Vinsebeck und der TuS Bad Driburg ausgezeichnet.

Mit der Initiative würdigen die Gräflichen Kliniken das ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeitenden und fördern zugleich die wichtige Arbeit regionaler Sportvereine. Ursprünglich sollte lediglich ein Verein ausgewählt werden. Die große Resonanz auf den Aufruf im Herbst 2025 und die Qualität der eingereichten Bewerbungen veranlassten das Unternehmen jedoch dazu, zwei Vereine zu berücksichtigen.

Neben dem TuS Teutonia Vinsebeck überzeugte auch die Bewerbung für den TuS Bad Driburg durch das besondere ehrenamtliche Engagement und die Bedeutung des Vereins für das gesellschaftliche Leben in der Region.

„Sport und Bewegung tragen wesentlich zu Gesundheit und Gemeinschaft bei – Werte, die eng mit unserer Unternehmensphilosophie verbunden sind“, erklärt Marko Schwartz, Geschäftsführer der Gräflichen Kliniken Bad Driburg. Als Gesundheitsunternehmen mit drei Rehabilitationsfachkliniken und einem Gräflichen Gesundheitszentrum in Bad Driburg wolle man diesen Gedanken auch über den beruflichen Kontext hinaus unterstützen. Dass in diesem Jahr zwei Vereine ausgezeichnet werden konnten, freue das Unternehmen besonders.

TuS Bad Driburg engagiert sich für den Nachwuchs

Zu den entscheidenden Auswahlkriterien gehörten das Engagement und die Wirkung des Vereins, der Bezug zu den Mitarbeitenden sowie die Kreativität und Aussagekraft der Bewerbung. Unter den zahlreichen Einsendungen überzeugte auch die Bewerbung von Sven Krahl, der sich für die E2-Jugendfußballmannschaft des TuS Bad Driburg engagiert.

Der TuS Bad Driburg zählt zu den größten Sportvereinen der Stadt und bietet Menschen verschiedener Altersgruppen ein breites Sportangebot. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Nachwuchsarbeit, die von zahlreichen ehrenamtlich tätigen Trainerinnen, Trainern, Betreuenden und Helfenden getragen wird.

„Der TuS Bad Driburg steht seit vielen Jahren für Gemeinschaft, Zusammenhalt und gelebtes Ehrenamt“, betont der Vereinsvorsitzende Christian Stein. Ohne die vielen freiwillig Engagierten wäre das vielfältige Sportangebot nicht möglich. Finanzielle Unterstützungen wie diese trügen dazu bei, die Vereinsarbeit zu stärken und Kindern sowie Jugendlichen gute Bedingungen für Sport und Bewegung zu bieten.

Ein Teil der Spendensumme wurde bereits in neue Trikots für die E2-Jugendfußballmannschaft investiert. Sven Krahl freut sich über die Auswahl des Vereins: Die Mannschaft erlebe Woche für Woche, wie wichtig Teamgeist und Bewegung seien. Mit seiner Bewerbung habe er zugleich darauf aufmerksam machen wollen, dass es Vereinen häufig an grundlegenden finanziellen Mitteln fehle.

Krahl arbeitet im Technik-Team der Gräflichen Kliniken Bad Driburg am Standort Marcus Klinik. Seit Juni 2025 trainiert er die Nachwuchsmannschaft gemeinsam mit seiner Frau Lisa ehrenamtlich. Sie unterstützt ihn unter anderem bei Spielen und kümmert sich um die Kinder, wenn es sportlich einmal nicht so gut läuft oder kleinere Verletzungen versorgt werden müssen. Sein Dank gilt außerdem Thorsten Rhode, der das Training vertretungsweise übernahm, als das Ehepaar Krahl zeitlich verhindert war.

Förderaktion wird im Herbst 2026 fortgesetzt

Aufgrund der großen Resonanz und der vielen engagierten Bewerbungen soll die Aktion „1.000 Euro für Ihren Sportverein – Wir fördern Bewegung und Engagement“ im Herbst 2026 fortgesetzt werden.

Bewegung ist nach Angaben der Gräflichen Kliniken ein zentraler Bestandteil einer erfolgreichen Rehabilitation. Sportvereine seien deshalb wichtige Partner für Gesundheit, gesellschaftlichen Zusammenhalt und soziales Engagement. „Sportvereine bringen Menschen in Bewegung, stärken soziale Bindungen und fördern gemeinschaftliche Werte“, erklärt Marko Schwartz. Mit der Aktion wolle das Unternehmen dieses Engagement sichtbar machen und gemeinnützige Vereine fördern, in denen sich Mitarbeitende aktiv einbringen oder die Besonderes für ihre Gemeinschaft leisten.

Die Gräflichen Kliniken gehören zur Unternehmensgruppe Graf von Oeynhausen-Sierstorpff. Der Klinikverbund umfasst vier Rehabilitationskliniken an den Standorten Bad Driburg in Nordrhein-Westfalen und Bad Klosterlausnitz in Thüringen. Zu den medizinischen Schwerpunkten gehören Neurologie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Psychosomatik, Innere Medizin mit Gastroenterologie und Kardiologie sowie die Rehabilitation von Menschen mit Brandverletzungen. Zur Unternehmensgruppe gehören außerdem das Gräflicher Park Health & Balance Resort und die Bad Driburger Naturparkquellen. Das Familienunternehmen beschäftigt rund 1.500 Mitarbeitende.