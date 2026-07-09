Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre können beide Freibäder während der Sommerferien 2026 kostenlos besuchen.

Büren. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre können die Freibäder in Büren und Harth-Weiberg, kurz HaWei, während der gesamten Sommerferien 2026 kostenlos besuchen. Die Aktion beginnt mit der School’s-Out-Party der Jugendpflege am 17. Juli und läuft bis zum Ende der Ferien am 1. September 2026.

Mit dem freien Eintritt möchten die beteiligten Unternehmen und die Stadt Büren jungen Menschen ermöglichen, ihre Ferien aktiv, im Freien und gemeinsam mit Freundinnen und Freunden zu verbringen. Das Angebot gilt unabhängig vom Familienpass.

Die Aktion wird bereits zum fünften Mal durch zahlreiche Unternehmen aus Büren ermöglicht. Entstanden ist die Initiative im Jahr 2021, als sich engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer kurzfristig zusammenschlossen, um Kindern und Jugendlichen ein zusätzliches Ferienangebot zu bieten. Seitdem wird die Aktion jährlich fortgeführt.

Die beteiligten Unternehmen unterstützen das Angebot nach eigenen Angaben, weil es unmittelbar bei den Kindern und Jugendlichen ankommt und einen besonderen Mehrwert für die Ferienzeit schafft. Gemeinsam mit der Stadt Büren möchten sie damit einen Beitrag für die Gemeinschaft leisten.

Unterstützt wird die Aktion 2026 von: AES Benjamin Großmann GmbH, Andreas Seck GmbH, ARGUS Additive Plastics GmbH, Becker und Henze GmbH, Bestattungshaus Sauerbier GmbH, Bürener Steuerberater Partnerschaft m. b. B., Driver Center Simon Bavinck, DS Trockenbau, Easy Living GmbH, Elektro Henke GmbH & Co. KG, FMK Steuerberatungsgesellschaft mbH, FTF Sander GmbH, IBIZA Büren, IFF Meiwes GmbH, Kleeschulte GmbH & Co. KG, Köhler Baustoffe & Transporte, Lüke Elektro-Technik-Solar GmbH, Lutter Sicherheitsdienst, Nöll & Co. GmbH, Provinzial Versicherung Büren Lars Noack e. K., Restaurant zur Schanze, TG Umwelttechnik GmbH sowie der VerbundVolksbank OWL eG.

Auch für Speisen und Getränke ist gesorgt. Im Freibad Büren bietet das Indian Café und Restaurant neben Klassikern wie Eis und Pommes auch indische Spezialitäten an. Am Kiosk des Freibads HaWei sind verschiedene Snacks und Erfrischungsgetränke erhältlich.

Für den Besuch der Freibäder gelten weiterhin die bekannten Sicherheitsregelungen. Kinder unter sieben Jahren dürfen die Bäder nur in Begleitung einer volljährigen Person besuchen. Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 13 Jahren, die ohne Begleitung kommen, müssen ihr Bronze-Schwimmabzeichen vorlegen können.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Büren bedankt sich bei allen Sponsorinnen und Sponsoren, dem Freibadteam und den weiteren Beteiligten für die erneute Unterstützung und Umsetzung. Gemeinsam schaffen sie auch in diesem Sommer ein zusätzliches Ferienangebot, das Kindern und Jugendlichen unbeschwerte Tage im Freibad ermöglichen soll.