Hofwassermühle am Osterbach öffnet für Besucher

Mühlenbesichtigung, Vorführungen und Bewirtung am Sonntag im Siekertal

Bad Oeynhausen. Die Hofwassermühle am Osterbach im Siekertal öffnet am Sonntag, 12. Juli, von 14 bis 17 Uhr ihre Türen. Besucherinnen und Besucher können die historische Mühle besichtigen und mehr über ihre Technik und Geschichte erfahren.

Die zum Museumshof der Stadt Bad Oeynhausen gehörende Mühle wird von der ehrenamtlich tätigen Mühlengruppe betrieben. Die Müller zeigen an diesem Nachmittag, wie Getreide geschrotet wird, und erläutern die Funktionsweise der Mühlentechnik.

Für die musikalische Begleitung sorgt dezente Akkordeonmusik. Außerdem bietet die Mühlengruppe Kaffee, selbst gebackene Kuchen und Torten sowie kalte Getränke an. Kinder und Erwachsene sind herzlich eingeladen, die Hofwassermühle kennenzulernen.

Die Mühle wurde im Jahr 1772 auf dem Bartlingshof Nr. 1 in Enger-Herringhausen errichtet. 1977 wurde sie nach Bad Oeynhausen umgesetzt und Anfang der 1980er-Jahre für den Museumshof am Osterbach wiederaufgebaut. Die Eröffnung am neuen Standort erfolgte 1985.

Eine zum Hof gehörende Mühle war früher eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb weitgehend eigenständig wirtschaften konnte.