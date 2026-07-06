71 Unternehmerinnen und Unternehmer vertreten künftig Industrie, Handel und Dienstleistungen – 20 Frauen im neuen Wirtschaftsparlament.

Bielefeld. Die Mitgliedsunternehmen der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) haben ihre neue Vollversammlung gewählt. Für die Amtsperiode von 2026 bis 2030 wurden 71 Unternehmerinnen und Unternehmer aus Industrie, Handel und Dienstleistungen in das höchste Entscheidungsgremium der IHK gewählt.

29 der Gewählten gehören der neuen Vollversammlung erstmals an oder kehren in das Gremium zurück. Gleichzeitig steht das Ergebnis für ein hohes Maß an Kontinuität: IHK-Präsident Jörn Wahl-Schwentker sowie die erneut angetretenen Mitglieder des bisherigen Präsidiums wurden allesamt wieder in die neue Vollversammlung gewählt.

Die Vollversammlung, das „Parlament der Wirtschaft“, bestimmt die Leitlinien der IHK-Arbeit, entscheidet über Haushalt und Beiträge und setzt wirtschaftspolitische Schwerpunkte für die IHK als Selbstverwaltungsorganisation der gewerblichen Wirtschaft mit rund 115.000 Mitgliedsunternehmen in Ostwestfalen. Darüber hinaus wirkt das Gremium unter anderem an der Ausrichtung der IHK in den Bereichen Ausbildung, Verkehr, Fachkräftesicherung und digitale Transformation mit.

Der neuen Vollversammlung gehören 20 Frauen an. In der zu Ende gehenden Wahlperiode waren 15 Frauen vertreten. Die neue Vollversammlung bildet die wirtschaftliche Vielfalt Ostwestfalens ab: Vertreten sind Unternehmen aus Industrie, Handel, Dienstleistungen, Logistik, Finanzwirtschaft, Energiewirtschaft, Gastgewerbe sowie IT- und Beratungsunternehmen. Die Mitglieder kommen aus allen Kreisen Ostwestfalens und der Stadt Bielefeld. Sie repräsentieren Unternehmen aller Größenklassen – vom kleinen Familienbetrieb bis zum global aktiven Konzern.

An der Wahl vom 1. bis 30. Juni beteiligten sich rund zwölf Prozent der wahlberechtigten Unternehmen. Damit lag die Wahlbeteiligung leicht über dem Wert der Vollversammlungswahl 2022 von gut elf Prozent. Erstmals nutzten mehr Unternehmen die Möglichkeit zur digitalen Stimmabgabe als die klassische Briefwahl.

„Die IHK lebt vom ehrenamtlichen Engagement der Wirtschaft. Unternehmerinnen und Unternehmer bringen ihre Erfahrungen aus dem betrieblichen Alltag ein und gestalten die wirtschaftliche Selbstverwaltung aktiv mit. Dafür danken wir allen gewählten Mitgliedern und den Kandidierenden, die sich zur Wahl gestellt haben“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke.

Die konstituierende Sitzung der neuen Vollversammlung ist für den 7. September geplant. Dann wählt das Gremium aus seiner Mitte das neue Präsidium mit dem Präsidenten sowie den Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten.

Die gewählten Vollversammlungsmitglieder im Überblick

Industrie Stadt Bielefeld

Jörn Euscher-Klingenhagen, Euscher GmbH & Co. KG

Kathrin Elisabeth Stühmeyer-Halfar, Halfar System GmbH

Industrie Kreis Gütersloh

Hans Beckhoff, Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Verl

Henner Böttcher, Claas KGaA, 33428 Harsewinkel

Christoph Johannes Brandenburg, Craemer GmbH, Herzebrock-Clarholz

Fritz Husemann, Fritz Husemann GmbH & Co. KG, Gütersloh

Anja Kruse-Schäfer, TEKAWE GmbH, Schloß Holte-Stukenbrock

Dr. Markus Miele, Miele & Cie. KG, Gütersloh

Christian Nüßer, Venjakob Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Rheda-Wiedenbrück

Industrie Kreis Herford

Alexandra Altmann, Altmann GmbH, Herford

Michael Harre, Herbert Kannegiesser GmbH, Vlotho

Jan Ottensmeyer, AGOFORM GmbH, Löhne

Industrie Kreis Höxter

Frank Dierkes, PRG Präzisions-Rührer GmbH, Warburg

Industrie Kreis Minden-Lübbecke

Christoph Barre, Privat-Brauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke

Ulf Kattelmann, KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH, Espelkamp

Alexander Naue, Naue GmbH & Co. KG, Espelkamp

Industrie Kreis Paderborn

Hans-Georg Liemke, ELHA-MASCHINENBAU Liemke GmbH & Co. KG, Hövelhof

Thilo Constantin Pahl, Bette GmbH & Co. KG, Delbrück

Großhandel – gesamter IHK-Bezirk

Sandra Greiser-Vorndamme, Schüco International KG, Bielefeld

Daniel Klarhorst, BEKLAR GmbH & Co. KG, Bielefeld

Julia Linnartz, Ullner u. Ullner GmbH, Paderborn

Bernd Richter, Rila Feinkost-Importe GmbH & Co. KG, Stemwede

Philipp Rieländer, Max Lüning GmbH & Co. KG, Rietberg

Marcel Rupprecht, Böllhoff GmbH, Bielefeld

Handelsvertreter, Finanzanlagen- und Versicherungsvermittler

Hartmut Müller, Müller Industrievertretungen Hartmut Müller, Bielefeld

Matthias Steinhauer, Concept Vermögensmanagement GmbH & Co. KG, Bielefeld

Einzelhandel Stadt Bielefeld

Jens Fedeler, Leder Fedeler – Werner Fedeler – Inh. Jens Fedeler e.K.

Olaf Klötzer, Klötzer GmbH & Co. KG Delikatessen

Einzelhandel Kreis Gütersloh

Reiner Schenke, Schenke Delikatessen GmbH & Co. KG, Gütersloh

Catharina Schorcht, Foto Schorcht „fototronic“ GmbH, Gütersloh

Einzelhandel Kreis Herford

Laura Kemena, Fashion Store GmbH & Co. KG, Bünde

Einzelhandel Kreis Höxter

Bianca Kleine, Leonardo Retail GmbH, Bad Driburg

Einzelhandel Kreis Minden-Lübbecke

Daniela Drabert, Hagemeyer Retail GmbH & Co. KG, Minden

Karlotta Preuß, Karl Preuß GmbH & Co., Minden

Einzelhandel Kreis Paderborn

Caroline Brockmann, Porzellan Brockmann GmbH & Co. KG., Paderborn

Johannes Dunschen, Modehaus Dunschen e.K., Delbrück

Hotel- und Gastgewerbe – gesamter IHK-Bezirk

Victoria Förster-Streblau, Hotel Victoria Förster e.K., Hövelhof

Ingo Seidensticker, Hotel Germanenhof GmbH & Co. KG, Steinheim

Finanzwirtschaft

Henning Bauer, Kreissparkasse Halle-Wiedenbrück, Rheda-Wiedenbrück

Ansgar Käter, VerbundVolksband OWL eG, Paderborn

Simone Putsch, Commerzbank AG, Bielefeld

Verkehr und Logistik

Astrid Höcker, Spedition Höcker GmbH & Co. KG, Gütersloh

Horst Kottmeyer, Kottmeyer GmbH & Co. KG, Bad Oeynhausen

Jörn Wahl-Schwentker, Wahl GmbH & Co. KG, Bielefeld

Beratungs-, IT- und Werbeunternehmen – gesamter IHK-Bezirk

Tanja Maaß, Nexoy GmbH, Bielefeld

Dr. Anja Christina Padberg, MARCANT AG, Bielefeld

Christoph Plass, UNITY Innovation Alliance AG, Büren

Mark Schröder, Synaxon Projekt- und Handels GmbH, Schloß Holte-Stukenbrock

Sina Volkmann, FINDIQ GmbH, Vlotho

Grundstücks- und Wohnungswirtschaft – gesamter IHK-Bezirk

Michael Fredebeul, Fredebeul Immobilien GmbH & Co. KG, Bielefeld

Thorsten Mertens, Spar- und Bauverein Paderborn eG, Paderborn

Marcus Scharpenberg, Geno-Immobilien GmbH, Bielefeld

Energiewirtschaft – gesamter IHK-Bezirk

Jörg Lange, SunEn Weserland GmbH & Co. KG, Petershagen

Lasse Tigges, WW Plus Entwicklungs GmbH, Paderborn

Holding-, Beteiligungsgesellschaften sowie sonstige Dienstleistungen Stadt Bielefeld

Dirk Bockelmann, Dürkopp Fördertechnik GmbH

Johann Christoph Harras-Wolff, Dr. Kurt Wolff Verwaltungs-GmbH

Jens Husemann, Jens Husemann e.K. exsultatio Personalberatung

Carl Christian Oetker, Dr. August Oetker KG

Holding-, Beteiligungsgesellschaften sowie sonstige Dienstleistungen Kreis Gütersloh

Dr. Lars Michael Bopf, Stickling Familienstiftung, Gütersloh

Dr. Michael Brinkmeier, Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, Gütersloh

Jens Heckenmüller, Teckentrup Metalltüren GmbH, Verl

Christian Kache, soma OHG, Gütersloh

Holding-, Beteiligungsgesellschaften sowie sonstige Dienstleistungen Kreis Herford

Dr.-Ing. Klaus Bockermann, Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH, Enger

Birgit Schnieder, Schnieder Holding Verwaltungs GmbH, Herford

Holding-, Beteiligungsgesellschaften sowie sonstige Dienstleistungen Kreis Höxter

Benedikt Goeken, Benedikt Goeken Verwaltungs GmbH, Bad Driburg

Holding-, Beteiligungsgesellschaften sowie sonstige Dienstleistungen Kreis Minden-Lübbecke

Kathrin Depenbrock, Depenbrock Holding SE & Co. KG, Stemwede

Elisa Kemper, W. Schildmeyer Verwaltungsgesellschaft mbH, Bad Oeynhausen

Eckhard Rüter, Eckhard Rüter – Ingenieurbüro, Minden

Holding-, Beteiligungsgesellschaften sowie sonstige Dienstleistungen Kreis Paderborn