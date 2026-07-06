71 Unternehmerinnen und Unternehmer vertreten künftig Industrie, Handel und Dienstleistungen – 20 Frauen im neuen Wirtschaftsparlament.
Bielefeld. Die Mitgliedsunternehmen der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) haben ihre neue Vollversammlung gewählt. Für die Amtsperiode von 2026 bis 2030 wurden 71 Unternehmerinnen und Unternehmer aus Industrie, Handel und Dienstleistungen in das höchste Entscheidungsgremium der IHK gewählt.
29 der Gewählten gehören der neuen Vollversammlung erstmals an oder kehren in das Gremium zurück. Gleichzeitig steht das Ergebnis für ein hohes Maß an Kontinuität: IHK-Präsident Jörn Wahl-Schwentker sowie die erneut angetretenen Mitglieder des bisherigen Präsidiums wurden allesamt wieder in die neue Vollversammlung gewählt.
Die Vollversammlung, das „Parlament der Wirtschaft“, bestimmt die Leitlinien der IHK-Arbeit, entscheidet über Haushalt und Beiträge und setzt wirtschaftspolitische Schwerpunkte für die IHK als Selbstverwaltungsorganisation der gewerblichen Wirtschaft mit rund 115.000 Mitgliedsunternehmen in Ostwestfalen. Darüber hinaus wirkt das Gremium unter anderem an der Ausrichtung der IHK in den Bereichen Ausbildung, Verkehr, Fachkräftesicherung und digitale Transformation mit.
Der neuen Vollversammlung gehören 20 Frauen an. In der zu Ende gehenden Wahlperiode waren 15 Frauen vertreten. Die neue Vollversammlung bildet die wirtschaftliche Vielfalt Ostwestfalens ab: Vertreten sind Unternehmen aus Industrie, Handel, Dienstleistungen, Logistik, Finanzwirtschaft, Energiewirtschaft, Gastgewerbe sowie IT- und Beratungsunternehmen. Die Mitglieder kommen aus allen Kreisen Ostwestfalens und der Stadt Bielefeld. Sie repräsentieren Unternehmen aller Größenklassen – vom kleinen Familienbetrieb bis zum global aktiven Konzern.
An der Wahl vom 1. bis 30. Juni beteiligten sich rund zwölf Prozent der wahlberechtigten Unternehmen. Damit lag die Wahlbeteiligung leicht über dem Wert der Vollversammlungswahl 2022 von gut elf Prozent. Erstmals nutzten mehr Unternehmen die Möglichkeit zur digitalen Stimmabgabe als die klassische Briefwahl.
„Die IHK lebt vom ehrenamtlichen Engagement der Wirtschaft. Unternehmerinnen und Unternehmer bringen ihre Erfahrungen aus dem betrieblichen Alltag ein und gestalten die wirtschaftliche Selbstverwaltung aktiv mit. Dafür danken wir allen gewählten Mitgliedern und den Kandidierenden, die sich zur Wahl gestellt haben“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke.
Die konstituierende Sitzung der neuen Vollversammlung ist für den 7. September geplant. Dann wählt das Gremium aus seiner Mitte das neue Präsidium mit dem Präsidenten sowie den Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten.
Die gewählten Vollversammlungsmitglieder im Überblick
Industrie Stadt Bielefeld
- Jörn Euscher-Klingenhagen, Euscher GmbH & Co. KG
- Kathrin Elisabeth Stühmeyer-Halfar, Halfar System GmbH
Industrie Kreis Gütersloh
- Hans Beckhoff, Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Verl
- Henner Böttcher, Claas KGaA, 33428 Harsewinkel
- Christoph Johannes Brandenburg, Craemer GmbH, Herzebrock-Clarholz
- Fritz Husemann, Fritz Husemann GmbH & Co. KG, Gütersloh
- Anja Kruse-Schäfer, TEKAWE GmbH, Schloß Holte-Stukenbrock
- Dr. Markus Miele, Miele & Cie. KG, Gütersloh
- Christian Nüßer, Venjakob Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Rheda-Wiedenbrück
Industrie Kreis Herford
- Alexandra Altmann, Altmann GmbH, Herford
- Michael Harre, Herbert Kannegiesser GmbH, Vlotho
- Jan Ottensmeyer, AGOFORM GmbH, Löhne
Industrie Kreis Höxter
- Frank Dierkes, PRG Präzisions-Rührer GmbH, Warburg
Industrie Kreis Minden-Lübbecke
- Christoph Barre, Privat-Brauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke
- Ulf Kattelmann, KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH, Espelkamp
- Alexander Naue, Naue GmbH & Co. KG, Espelkamp
Industrie Kreis Paderborn
- Hans-Georg Liemke, ELHA-MASCHINENBAU Liemke GmbH & Co. KG, Hövelhof
- Thilo Constantin Pahl, Bette GmbH & Co. KG, Delbrück
Großhandel – gesamter IHK-Bezirk
- Sandra Greiser-Vorndamme, Schüco International KG, Bielefeld
- Daniel Klarhorst, BEKLAR GmbH & Co. KG, Bielefeld
- Julia Linnartz, Ullner u. Ullner GmbH, Paderborn
- Bernd Richter, Rila Feinkost-Importe GmbH & Co. KG, Stemwede
- Philipp Rieländer, Max Lüning GmbH & Co. KG, Rietberg
- Marcel Rupprecht, Böllhoff GmbH, Bielefeld
Handelsvertreter, Finanzanlagen- und Versicherungsvermittler
- Hartmut Müller, Müller Industrievertretungen Hartmut Müller, Bielefeld
- Matthias Steinhauer, Concept Vermögensmanagement GmbH & Co. KG, Bielefeld
Einzelhandel Stadt Bielefeld
- Jens Fedeler, Leder Fedeler – Werner Fedeler – Inh. Jens Fedeler e.K.
- Olaf Klötzer, Klötzer GmbH & Co. KG Delikatessen
Einzelhandel Kreis Gütersloh
- Reiner Schenke, Schenke Delikatessen GmbH & Co. KG, Gütersloh
- Catharina Schorcht, Foto Schorcht „fototronic“ GmbH, Gütersloh
Einzelhandel Kreis Herford
- Laura Kemena, Fashion Store GmbH & Co. KG, Bünde
Einzelhandel Kreis Höxter
- Bianca Kleine, Leonardo Retail GmbH, Bad Driburg
Einzelhandel Kreis Minden-Lübbecke
- Daniela Drabert, Hagemeyer Retail GmbH & Co. KG, Minden
- Karlotta Preuß, Karl Preuß GmbH & Co., Minden
Einzelhandel Kreis Paderborn
- Caroline Brockmann, Porzellan Brockmann GmbH & Co. KG., Paderborn
- Johannes Dunschen, Modehaus Dunschen e.K., Delbrück
Hotel- und Gastgewerbe – gesamter IHK-Bezirk
- Victoria Förster-Streblau, Hotel Victoria Förster e.K., Hövelhof
- Ingo Seidensticker, Hotel Germanenhof GmbH & Co. KG, Steinheim
Finanzwirtschaft
- Henning Bauer, Kreissparkasse Halle-Wiedenbrück, Rheda-Wiedenbrück
- Ansgar Käter, VerbundVolksband OWL eG, Paderborn
- Simone Putsch, Commerzbank AG, Bielefeld
Verkehr und Logistik
- Astrid Höcker, Spedition Höcker GmbH & Co. KG, Gütersloh
- Horst Kottmeyer, Kottmeyer GmbH & Co. KG, Bad Oeynhausen
- Jörn Wahl-Schwentker, Wahl GmbH & Co. KG, Bielefeld
Beratungs-, IT- und Werbeunternehmen – gesamter IHK-Bezirk
- Tanja Maaß, Nexoy GmbH, Bielefeld
- Dr. Anja Christina Padberg, MARCANT AG, Bielefeld
- Christoph Plass, UNITY Innovation Alliance AG, Büren
- Mark Schröder, Synaxon Projekt- und Handels GmbH, Schloß Holte-Stukenbrock
- Sina Volkmann, FINDIQ GmbH, Vlotho
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft – gesamter IHK-Bezirk
- Michael Fredebeul, Fredebeul Immobilien GmbH & Co. KG, Bielefeld
- Thorsten Mertens, Spar- und Bauverein Paderborn eG, Paderborn
- Marcus Scharpenberg, Geno-Immobilien GmbH, Bielefeld
Energiewirtschaft – gesamter IHK-Bezirk
- Jörg Lange, SunEn Weserland GmbH & Co. KG, Petershagen
- Lasse Tigges, WW Plus Entwicklungs GmbH, Paderborn
Holding-, Beteiligungsgesellschaften sowie sonstige Dienstleistungen Stadt Bielefeld
- Dirk Bockelmann, Dürkopp Fördertechnik GmbH
- Johann Christoph Harras-Wolff, Dr. Kurt Wolff Verwaltungs-GmbH
- Jens Husemann, Jens Husemann e.K. exsultatio Personalberatung
- Carl Christian Oetker, Dr. August Oetker KG
Holding-, Beteiligungsgesellschaften sowie sonstige Dienstleistungen Kreis Gütersloh
- Dr. Lars Michael Bopf, Stickling Familienstiftung, Gütersloh
- Dr. Michael Brinkmeier, Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, Gütersloh
- Jens Heckenmüller, Teckentrup Metalltüren GmbH, Verl
- Christian Kache, soma OHG, Gütersloh
Holding-, Beteiligungsgesellschaften sowie sonstige Dienstleistungen Kreis Herford
- Dr.-Ing. Klaus Bockermann, Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH, Enger
- Birgit Schnieder, Schnieder Holding Verwaltungs GmbH, Herford
Holding-, Beteiligungsgesellschaften sowie sonstige Dienstleistungen Kreis Höxter
- Benedikt Goeken, Benedikt Goeken Verwaltungs GmbH, Bad Driburg
Holding-, Beteiligungsgesellschaften sowie sonstige Dienstleistungen Kreis Minden-Lübbecke
- Kathrin Depenbrock, Depenbrock Holding SE & Co. KG, Stemwede
- Elisa Kemper, W. Schildmeyer Verwaltungsgesellschaft mbH, Bad Oeynhausen
- Eckhard Rüter, Eckhard Rüter – Ingenieurbüro, Minden
Holding-, Beteiligungsgesellschaften sowie sonstige Dienstleistungen Kreis Paderborn
- Dr. Dominik Norbert Nösner, Dominik Nösner u. Gero Puls GbR, Paderborn
- Robin Falk Stork, Westfalen Therme GmbH & Co. KG, Bad Lippspringe
- Jürgen Urban, Urban Holding & Central Services GmbH, Paderborn