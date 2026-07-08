Bass on Bikes: 200 Radfahrende demonstrieren in Bielefeld

Premiere verbindet Fahrraddemonstration, elektronische Musik und Forderungen nach sicheren Radwegen

Bielefeld. Rund 200 Radfahrende haben sich am 3. Juli 2026 vor dem Bielefelder Rathaus zur ersten Ausgabe von „Bass on Bikes“ versammelt. Mit der Fahrraddemonstration forderten sie eine bessere Radverkehrsinfrastruktur, mehr Verkehrssicherheit, zusätzliche Tempo-30-Zonen und ein rücksichtsvolleres Miteinander im Straßenverkehr. Zu der Aktion hatten der ADFC Bielefeld e.V., der not exist e.V. und die Initiative Kidical Mass aufgerufen.

Anders als bei einer klassischen Demonstration stand auch elektronische Musik im Mittelpunkt. Der Bielefelder Musikkünstler DELTA führte die Fahrt auf einem Soundbike an und verwandelte den Demonstrationszug in einen mobilen Club. Unter dem Motto „Wir drehen den Bass auf und fordern sichere Radwege für Groß & Klein!“ legten die Teilnehmenden eine rund zehn Kilometer lange Strecke durch die Stadt zurück.

Die Route führte nach Angaben der Veranstalter auch über für Radfahrende besonders kritische Verkehrsbereiche. Dazu gehörten unter anderem die Jöllenbecker Straße, die Stapenhorststraße und die Kreuzstraße. Eine Besonderheit war die gemeinsame Durchfahrt durch den Ostwestfalentunnel.

Am Kesselbrink endete die Fahrraddemonstration bei weiteren Live-Sounds und strahlendem Sonnenschein. Die Veranstalter zogen anschließend eine positive Bilanz und hoben besonders das Gemeinschaftsgefühl während der Veranstaltung hervor.

Frank Riedel von Kidical Mass, Gyula Seven vom not exist e.V. und Juliane Wappler vom ADFC Bielefeld e.V. erklärten gemeinsam: „Wir sind unglaublich froh, dass das Wetter mitgespielt hat, so viele unterschiedliche Menschen gut gelaunt mitgefahren sind und die gesamte Atmosphäre familiär und durchweg positiv war. Genauso hatten wir es uns gewünscht!“

Die beteiligten Organisationen planen, Bass on Bikes künftig regelmäßig zu veranstalten. Mit dem Format wollen sie die Fahrradkultur feiern und zugleich auf die aus ihrer Sicht schleppend vorankommende Fahrradpolitik aufmerksam machen. Darüber hinaus soll für mehr Rücksicht und Respekt zwischen allen Verkehrsteilnehmenden geworben werden.

Über den ADFC

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V. ist mit rund 240.000 Mitgliedern die größte Interessenvertretung für Radfahrende in Deutschland und weltweit. Gemeinsam mit seiner Jugendorganisation Junger ADFC setzt sich der Verband für sichere und komfortable Radwege sowie fahrradfreundliche Rahmenbedingungen als Grundlage einer nachhaltigen und gesunden Mobilität ein.

Der ADFC vergibt unter anderem die Auszeichnungen „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ und Bett+Bike, zertifiziert touristische Qualitätsradrouten und unterstützt mit Trainings und Aktionen die Verkehrssicherheit von Menschen jeden Alters.

Über den not exist e.V.

Der not exist e.V. ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung der lokalen Subkultur im Bereich der elektronischen Musik in Bielefeld und der Region. Der Verein organisiert Veranstaltungen, fördert den Austausch, unterstützt Veröffentlichungen lokaler Künstlerinnen und Künstler und möchte langfristig Möglichkeiten für Aus- und Weiterbildungen schaffen.

Ziel des Vereins ist es, inklusive Plattformen und Räume für kreativen Ausdruck zu schaffen und regionale Talente mit einem breiteren, gleichgesinnten Publikum zu verbinden.

Über Kidical Mass

Kidical Mass ist eine weltweite Bewegung, die seit 2017 auch in Deutschland aktiv ist. Sie setzt sich für kinder- und fahrradfreundliche Städte und Gemeinden ein. Zum Aktionsbündnis gehören mehr als 300 lokale Organisationen und Initiativen, die ihre Aktionen selbstständig und dezentral organisieren.

Im Mittelpunkt stehen sichere Wege für Kinder und Jugendliche auf dem Schulweg und in der Freizeit. Zu den Aktionsformaten gehören bunte Fahrraddemonstrationen mit Menschen jeden Alters sowie Fahrradbusse, die auch als „Bicibus“ bezeichnet werden.